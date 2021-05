Berlín (VNA)- La agencia alemana de noticias DPA publicó un artículo para presentar 11 destinos turísticos atractivos en Vietnam que los excursionistas puedan considerar al planificar sus viajes después de la pandemia del COVID-19 El texto titulado "Viaje a lo largo de Vietnam, de norte a sur" también fue divulgado en los períodicos electrónicos del país europeo como Sueddeutsche.de, Zeit.de, RNZ.de y Allgemeine-zeitung.de, entre otros.Según el autor, Vietnam fascina al mundo con su larga costa, escarpados acantilados cársticos, terrazas de arroz, urbes bulliciosas y pueblos idílicos, así como ofrece mucha aventura fuera de las rutas habituales.El primer lugar mencionado es Sapa, un "oasis" pacífico con un clima fresco en el norte del país indochino. Situado a una altitud de mil 600 metros, el calor tropical del Sudeste Asiático no puede llegar a Sapa, lo que lo convierte en un destino de descanso ideal para los turístas que buscan huirse del tiempo caluroso. El sitio, ubicado al pie de la montaña de Fansipan, la más alta del país, logró transformarse de un pequeño pueblo a una ciudad con gran sistema de infraestructuras turísticas en la actualidad.No muy lejos de Sapa se encuentra el distrito de Bac Ha, con los mercados más grandes de la región septentrional, que se llevan a cabo todos los domingos.Continuando el viaje, DPA llevó a los lectores a la provincia de Ha Giang, con sus tramos de curvas, pasos de montaña y profundos valles.De allí, el autor pasó a describir sobre Hanoi, particularmente sobre el lago de Hoan Kiem y el casco antiguo de la ciudad milenaria tranquila, pero también bulliciosa, mezclada entre los estilos de vida moderno y tradicional. Los visitantes pueden conocer la historia de Vietnam a través de los museos de la capital.Otros lugares presentados por DPA son la Bahía de Ha Long (Quang Ninh), la isla de Cat Ba (Hai Phong) y la cueva de Phong Nha-Ke Bang (Quang Binh), además de la ciudad imperial de Hue (Thua Thien-Hue), o el casco antiguo de Hoi An (Quang Nam), que solía ser uno de los puertos más importantes del Sudeste Asiático.También se incluyen Da Lat (Lam Dong) y Ciudad Ho Chi Minh, una de las urbes más dinámicas de Asia y el delta del Mekong, el granero de arroz y frutas de Vietnam, así como hogar del mercado flotante de Cai Rang y la ciudad más grande de la región, Can Tho.Además de los 11 destinos turísticos mencionados anteriormente, DPA también brindó información sobre el entorno climático y el tiempo para viajar a Vietnam./.