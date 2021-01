El XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) que se desarrolla del 25 de enero al 2 de febrero en Hanoi (Fuente:VNA)

Nueva Delhi (VNA) El Periódico The Time of India publicó artículos sobre el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) que se desarrolla del 25 de enero al 2 de febrero en Hanoi, en los cuales, destacó el discurso del primer ministro Nguyen Xuan Phuc en la sesión de apertura.



El diario afirmó que esa magna cita se efectúa en el momento que la región y mundo enfrentan numerosos cambios complicados y desafíos globales como el cambio climático, desastres naturales y pandemias, por lo tanto, se puede decir que el país indochino se encuentra en un punto de inflexión.



El evento político trascendental tiene lugar en un momento histórico no solo para Vietnam sino también para toda la región del Indo-Pacífico, la cual encara hoy diversos desafíos y oportunidades, señaló.



Los avances impresionantes sobre la economía en los últimos 15 años y las reformas económicas durante el proceso de Doi Moi (Renovación) han brindado prosperidad al pueblo vietnamita y ha elevado la posición de Hanoi en la arena regional e internacional.



De hecho, Vietnam ha captado cada vez más inversiones extranjeras, debido a su entorno político estable y diversos tratados de libre comercio con socios importantes y potenciales en la cadena de valor global.



Además, Vietnam ha controlado con éxito la epidemia del COVID-19, por lo que le consideran como un destino de inversión y centro de producción en las próximas décadas, resaltó.



Esta es la razón por la que la comunidad internacional necesita apoyar a Vietnam en este momento, en el que la nación sudesteasiática está buscando orientaciones políticas para avanzarse los próximos 25 años, apuntó.

El apoyo eficiente a Vietnam favorecerá el desarrollo de todo el potencial de Asia Oriental. En ese sentido el XIII Congreso Nacional del PCV constituye un evento al que la comunidad internacional presta gran atención, concluyó./.