Quang Ninh, Vietnam (VNA)- El Gobierno vietnamita apunta a convertir en 2030 a esta provincia norteña, donde se ubica el patrimonio mundial Bahía de Ha Long, en un centro turístico internacional, con infraestructura sincrónica y moderna, se informó hoy aquí.

Ciudad de Ha Long, Quang Ninh (Fuente: Internet)

De acuerdo con el plan estratégico para el desarrollo sostenible de la economía marina nacional para 2030, con miras a 2045, las autoridades locales prestarán atención a las inversiones en la construcción de infraestructura turística y comercial, en áreas costeras e isleñas.

Al mismo tiempo, se proponen facilitar condiciones para que todos los sectores económicos participen en el desarrollo de centros ecoturísticos de alta calidad en las Bahías de Ha Long y Bai Tu Long, y además en la promoción del turismo comunitario así como de los centros comerciales internacionales, mediante los puertos marítimos en la provincia.

Paralelamente, se proyecta convertir la ciudad de Ha Long, cabecera de Quang Ninh, en una urbe moderna y desarrollada del turismo marítimo, al tiempo que mejorar la infraestructura de la industria del ocio en los distritos isleños Van Don-Co To, en aras de ganar prestigio tanto a nivel regional como mundial.

Por otro lado, el texto plantea promover el desarrollo de los servicios logísticos, explotando las ventajas de la economía marítima local, y a la vez asociarlos con la industria turística, para aumentar los valores agregados, e impulsar la producción de bienes así como el intercambio comercial en la provincia.

Ubicada en el Noreste de Vietnam, Quang Ninh cuenta con una costa de más de 250 kilómetros, 40 mil hectáreas de planicie, 20 mil hectáreas de bahías, y dos mil 700 islas de diferentes tamaños.

Según datos oficiales, casi 10 millones de visitantes llegaron el año pasado a esa localidad, y el 70 por ciento de ellos participó en los tours de mares e islas.

Dotada de ventajas naturales para el turismo de mar y las islas, la provincia nororiental de Quang Ninh está trabajando para promover su marca de turismo en el extranjero y convertirse en un centro turístico internacional para el 2030.

Bajo el Plan General para el Desarrollo Turístico, la provincia prioriza el progreso de dos proyectos, a saber, el Aeropuerto Internacional Van Don y un complejo turístico con casino.



Junto con la expansión del área de ecoturismo en el mar y las islas de Van Don, Co To y Mong Cai, la provincia de Quang Ninh está diversificando productos turísticos como el turismo rural de Yen Duc, el ecoturismo Binh Lieu y el descubrimiento de la Bahía de Ha Long mediante kayaks e hidroaviones.



Además, se ha prestado la debida atención a las campañas de promoción del turismo en mercados clave como China, Japón, Singapur y Reino Unido, junto con la capacitación de recursos humanos en línea con los estándares establecidos por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.



El turismo local ha creado una impresión duradera en los inversores nacionales y extranjeros, quienes coinciden en destacar los excelentes productos, las vibrantes actividades culturales y los guías turísticos hospitalarios y profesionales.



El proyecto "transición a una economía verde", piloto en Ha Long, será un pilar clave del proceso de crecimiento verde en toda la provincia en el futuro.



Un proyecto para promover el crecimiento verde en la Bahía de Ha Long ha estado implementándose en Quang Ninh desde noviembre de 2015 hasta diciembre de 2019, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).



Quang Ninh tiene una línea costera de más de 250 kilómetros y unos dos mil islotes, dos tercios del total en Vietnam.



El espectacular tramo de costa conecta el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de la Bahía de Ha Long con un majestuoso escenario natural, la Bahía de Bai Tu Long, las islas Van Don y Co To y la playa de Tra Co con el Parque Nacional de Cat Ba en la vecina ciudad portuaria norteña de Hai Phong.



Como un importante centro de la región económica clave del norte con sus características geográficas, ambientales y de recursos únicos y ricos, la provincia cuenta con fortalezas naturales para el desarrollo socioeconómico sostenible.



En 2015, con el apoyo del Ministerio de Planificación e Inversión, las autoridades locales ajustaron su plan de acción de crecimiento verde, estableciendo objetivos concretos, que se espera que se realicen para 2020. - VNA