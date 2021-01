El general To An Xo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública. (Fuente:VNA)

Las fuerzas policíacas en el ensayo (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública se ha esmerado al detalle en completar los preparativos, desde temprano con cientos de planes, para garantizar la seguridad del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, dijo el vocero de la cartera, To An Xo.En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias sobre el tema, el general dijo que, desde junio de 2019, la protección absoluta de seguridad para la venidera magna cita se ha identificado como una tarea principal de la fuerza policial.En ese sentido, se ha elaborado un plan general y nueve opciones específicas sobre cómo abordar las situaciones terroristas y la alteración de seguridad, precisó.Añadió que el trabajo de seguridad se ha implementado de manera integral no solo en Hanoi, sino de manera sincronizada a lo largo del país, en todos aspectos, desde la etapa de prevención.Mencionó las operaciones para reprimir la delincuencia, endurecer la gestión de extranjeros y vietnamitas que entran y salen ilegalmente, junto con los trabajos de prevención y lucha contra incendios, creando un entorno seguro para la organización del congreso partidista.El general dijo que en el acto de abanderamiento y ensayo realizado el 10 de enero último, se contó con la participación de vehículos de combate especiales nuevos.Agregó que fue la primera vez en que se organiza un ensayo de combate antiterrorista y protección de la guardia en un evento importante. Esto, dijo, no solo muestra la fuerza y la determinación de la policía, sino también la preparación minuciosa para manejar eficazmente todas las situaciones posibles.Tras el abanderamiento, la fuerza de policía de todo el país entró en un estado de “nueva disposición” para garantizar la seguridad del XIII Congreso del Partido.Todas las unidades y localidades movilizaron el 100 por ciento de la fuerza con el fin de realizar las patrullas destinadas a detectar y prevenir la delincuencia en las áreas complicadas, así como en el ciberespacio./.