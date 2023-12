El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , dialoga con el director ejecutivo de Equinor, Anders Opedal. (Foto: VNA)

Dubái (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió en la ciudad de Dubái, el 1 de diciembre (hora local), al ministro de Recursos Humanos y Emiratización de Emirados Árabes Unidos (EAU), Abdulrahman Abdulmannan Al-Awar, como parte de su agenda de trabajo en el país del Oriente Medio.En el encuentro, el jefe del Gobierno exhortó a la parte emiratí a coordinarse con el Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam para estudiar y evaluar la demanda del mercado laboral y elaborar planes de cooperación sobre la base de algunos criterios, tales como estructura laboral de Vietnam, campos específicos que los EAU tienen demanda, cantidad de trajadores que necesita contratar en cada sector, requisitos de calidad de la mano de obra y soluciones concretas para los próximos tres, cinco y 10 años.Instó al Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización de los EAU que apoye la capacitación y la formación vocacional de los trabajadores vietnamitas para que no solo mejoren sus habilidades y ética profesional sino que también dominen la cultura, las leyes y las costumbres emiratíes.Por su parte, Al-Awar dijo que los EAU tienen una gran demanda de trabajadores extranjeros, y apreció los aportes de los empleados vietnamitas al mercado laboral de este país.El funcionario concordó con las propuestas de cooperación del dirigente vietnamita y se comprometió a coordinarse con el Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales del país indochino para desarrollar planes específicos encaminados aumentar el envío de trabajadores vietnamitas a los EAU.Reveló el plan de enviar una delegación de su cartera a Vietnam en el futuro y propuso apoyar a los centros vocacionales en el país del Sudeste Asiático en la capacitación de trabajadores.Con motivo de su participación en la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( COP 28 ), Minh Chinh también recibió hoy en Dubái a los líderes de grupos económicos especializados en los sectores de energía, infraestructura y tecnología.En la reunión con los representantes del grupo energético noruego Equinor, el jefe del Gabinete exhortó a la corporación a colaborar estrechamente con socios vietnamitas en los estudios sobre el desarrollo de las energías renovables.Incentivó a impulsar la implementación efectiva de los proyectos en curso y desarollar planes específicos para desarrollar energías renovables en Vietnam, no sólo para satisfacer el consumo interno sino también para exportar a países de la región como Singapur.Vietnam protege los derechos e intereses legales y legítimos, y crea condiciones favorables para que las empresas, incluida Equinor, cooperen a largo plazo y de manera efectiva en el país indochino, patentizó.Por su parte, los líderes de Equinor informaron que su empresa se enfrasca en cooperar con socios vietnamitas en el proceso de transición energética, especalmente en la consecusión de los compromisos de Hanoi en la COP 26.Equinor desea desarrollar energía eólica marina en Vietnam, comentaron y sugirieron que, el país indochino mejore las instituciones concernientes, creando condiciones más favorables para que las empresas inviertan de manera sostenible y efectiva.El mismo día, Minh Chinh atendió a Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado de Comercio Exterior de los EAU y miembro del Consejo de Administración del grupo Abu Dhabi Ports –subsidiaria de la firma IHC-, así como otros líderes de la compañía.En la cita, el dirigente recomendó que IHC, con sus fortalezas, siga invirtiendo en Vietnam, especialmente en el ámbito de puertos marítimos e infraestructuras logísticas.Vietnam promueve la construcción de gobierno digital, sociedad digital y economía digital, por lo que espera que el grupo invierta en los campos de ciencia - tecnología, investigación y desarrollo, innovación y transformación digital.Afirmó que su país se compromete a crear condiciones favorables para que los inversores extranjeros en general y los de los EAU en particular realicen negocios de manera efectiva y a largo plazo en Vietnam.A su vez, los representantes de IHC dijo que la firma ha invertido en Vietnam a través de TTEK Company, que brinda soluciones tecnológicas aduaneras y de pago digital.El grupo aspira a seguir ampliando las inversiones y los negocios en Vietnam en los renglones de puertos marítimos, logística, transformación digital, construcción de urbes inteligentes y zonas no arancelarias./.