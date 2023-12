Los dos premieres presenciaron la firma de tres documentos de cooperación. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy en Hanoi conversaciones con su homólogo camboya no, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet , en las cuales ambas partes discutieron direcciones importantes para promover la cooperación integral bilateral en el próximo tiempo.En la cita, Pham Minh Chinh enfatizó la política constante de Vietnam de priorizar la relación binacional de buenos vecinos, amistad tradicional, cooperación integral, sostenibilidad a largo plazo, así como respetar la tradición de estrecha solidaridad, intercambio y apoyo mutuo entre los dos países en la pasada lucha por la independencia nacional y en la causa de la construcción y el desarrollo nacional en la actualidad.Por su parte, Hun Manet expresó su confianza en que Vietnam llevará a cabo con éxito la causa de la industrialización y la modernización, alcanzando los objetivos fijados para 2030, año en que se conmemora el centenario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam.Afirmó que su visita oficial a Vietnam tiene como objetivo heredar buenas tradiciones y continuar promoviendo la amistad, solidaridad y cooperación integral entre los dos países a nuevas alturas.Tras expresar el sincero agradecimiento al ejército y al pueblo vietnamita por ayudar a Camboya a escapar del régimen genocida de Pol Pot, valoró la tradición de solidaridad y asistencia mutua entre los dos países durante la lucha contra el colonialismo y el imperialismo en el pasado.Los dos dirigentes expresaron su satisfacción por los avances positivos en las relaciones entre Vietnam y Camboya en el último tiempo, incluidos los estrechos nexos políticos, el intercambio de delegaciones y contactos de todos los niveles y el impulso de cooperación en materia de seguridad y defensa.Mientras tanto, el valor de intercambio comercial bilateral ha logrado grandes avances, con un crecimiento promedio del 20% en el período 2015-2022 y superó los 10 mil millones de dólares en 2022. Vietnam continúa liderando la ASEAN y se encuentra entre los cinco primeros países con mayor inversión directa en Camboya con 205 proyectos válidos con un capital registrado total de 2,95 mil millones de dólares.En los primeros nueve meses de 2023, más de 640 mil vietnamitas visitaron Camboya y alrededor de 250 mil visitantes camboyanos llegaron Vietnam.En la reunión, ambas partes acordaron incrementar el intercambio de visitas y contactos de alto nivel; promover eficazmente importantes mecanismos de cooperación entre los dos Gobiernos, incluido el mecanismo "Comité Conjunto Vietnam - Camboya sobre Cooperación Económica, Cultural, Científica y Técnica" y la "Conferencia de Cooperación y Desarrollo de las provincias fronterizas"; mejorar las conexiones y los intercambios entre jóvenes y líderes jóvenes de los dos países; organizar conjuntamente actividades prácticas en saludo al 45º aniversario de la Victoria sobre el régimen genocida (7 de enero de 1979), según la cual Camboya enviará líderes gubernamentales a Vietnam para asistir a la ceremonia prevista para el 7 de enero.En cuanto a la cooperación en materia de defensa y seguridad, los dos premieres acordaron continuar promoviendo estas dos importantes áreas pilares para mantener un ambiente pacífico y estable en cada país, con la firmeza en el principio de no permitir que ninguna fuerza hostil utilice el territorio de un país para luchar contra otro.Coincidieron en implementar efectivamente planes de cooperación entre los Ministerios de Defensa y los Ministerios de Seguridad Pública/Asuntos Internos de los dos países, coordinar estrechamente la gestión de fronteras, prevenir y luchar contra todo tipo de delitos transfronterizos y hacer frente a los desafíos de seguridad no tradicionales.También, saludaron el hecho de que los dos países y Laos organizarán pronto el primer intercambio amistoso de defensa fronteriza entre Vietnam, Laos y Camboya a nivel de Ministros de Defensa.La parte camboyana afirmó que siempre valora y seguirá coordinando y apoyando la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas que fallecieron en Camboya.Los dos primeros ministros acordaron apoyarse mutuamente en la construcción de una economía independiente y autodeterminación con una integración internacional profunda y efectiva; fortalecer la conexión entre las dos economías, tanto en infraestructura como en términos de instituciones y políticas; promover el comercio bilateral, especialmente el comercio fronterizo y la cooperación para el desarrollo económico en zonas fronterizas; esforzarse por alcanzar el valor de intercambio comercial bilateral de 20 mil millones de dólares en el próximo tiempo.Acordaron fomentar y crear condiciones para las actividades de inversión y cooperación empresarial de las empresas de los dos países.Dieron la bienvenida a las agencias pertinentes de las dos partes para que se coordinen estrechamente en función de continuar manteniendo y fortaleciendo la frontera de paz, estabilidad y desarrollo.Pactaron continuar promoviendo la demarcación limítrofe de áreas dentro del 16% de la frontera; mejorar la eficacia de la cooperación entre las fuerzas competentes y las localidades fronterizas de los dos países.Acordaron aumentar el intercambio de experiencias, el fomento y la capacitación de funcionarios de los dos países; promover la cooperación en materia de recursos humanos y la conexión de tráfico, incluido el aumento de la frecuencia de vuelos directos entre las principales ciudades de los dos países; además de coordinar con Laos para promover paquetes turísticos de "Un viaje, tres destinos".En esta ocasión, Pham Minh Chinh agradeció y solicitó al Gobierno camboyano que continúe prestando atención y creando condiciones favorables para que las personas de origen vietnamita vivan, hagan negocios de manera estable y legal en Camboya y se integren bien con la comunidad local y sirvan como puente de amistad entre los dos países.Al discutir cuestiones regionales e internacionales, enfatizaron la importancia de mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, incluido el mantenimiento de la solidaridad, una postura común y el papel central de la ASEAN en la seguridad regional y las cuestiones estratégicas, incluida la cuestión del Mar del Este.Afirmaron que continuarán coordinando y apoyando estrechamente las posturas de cada uno en los foros regionales e internacionales, trabajando con los países miembros de la ASEAN para construir la Comunidad de la ASEAN.Los dos dirigentes continúan fortaleciendo la cooperación entre Vietnam - Camboya - Laos, incluida la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados en la Reunión de Alto Nivel entre los líderes del Partido Comunista de Vietnam - Partido Popular Camboyano y el Partido Popular Revolucionario Popular de Laos; mantener y promover reuniones entre los Premieres, los Presidentes Parlamentarios y los líderes de varios ministerios y sectores de los tres países.Expresaron el apoyo a Laos para que cumpla su función de Presidente de la ASEAN 2024 y de la AIPA 2024 y coincidieron en promover la cooperación en el Triángulo de Desarrollo de Camboya, Laos y Vietnam y la Subregión del Gran Mekong para reducir la brecha de desarrollo, cooperar en la gestión y el uso sostenible de los recursos hídricos del río Mekong.Después de las conversaciones, los dos premieres presenciaron la firma de tres documentos de cooperación, entre ellos, el Memorando de entendimiento sobre cooperación en los campos de ciencia, tecnología e innovación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y el Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología e Innovación de Camboya; el Memorando de entendimiento sobre cooperación entre la Federación de Comercio e Industria de Vietnam y la Cámara de Comercio de Camboya; el Memorando de entendimiento sobre cooperación entre la Academia Diplomática de Vietnam y el Instituto de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Camboya./.