Foto de ilustración (Fuente: thoidai.com.vn)

Hanoi (VNA)- Los mercados flotantes son un método comercial típico de los residentes en el delta del río Mekong en Vietnam desde hace cientos de años, gracias al sistema fluvial vasto de esta región, informó Culturetrip, empresa global especializada en turismo, citada por el periódico electrónico Nhan Dan.El mercado flotante de Nga Bay, también conocido como Phụng Hiep, es el de mayor dimensión en el delta del Mekong y abrió en 1915. Es un puerto comercial importante para los habitantes locales en el último siglo.Otro destino atractivo para los turistas tanto nacionales como extranjeros es el mercado flotante de Nga Nam, en la provincia de Soc Trang, el cual abre a las tres o cuatro de la mañana y es la confluencia de cinco vias navegables. Según la fuente, los visitantes pueden encontrar todo lo que deseen en este sitio, uno de los más dinámicos y bulliciosos en la región.El mercado flotante de Cai Rang, en la provincia de Can Tho, se presenta como el destino central del delta del río Mekong. Culturetrip recomendó a sus lectores visitar este destino en la madrugada para contemplar la belleza de la salida del sol durante el recorrido y el bullicio del lugar. Además, los turistas tienen también la oportunidad de desayunar en los barcos flotantes y degustar los platos típicos locales.El mercado flotante de Long Xuyen, en la provincia de An Giang, es como una joya escondida. Los lugareños siempre están dispuestos a mostrar a los turistas la belleza de su tierra.El mercado flotante de Tra On, en la provincia de Vinh Long, abre más temprano que otros, a las dos de la madrugada. Si pueden vencer el sueño, los turistas tendrán la oportunidad de observar las actividades de los comerciantes antes de abrir sus negocios. "Al llegar aquí, no pierdas la ocasión de disfrutar de las frutas frescas autóctonas", escribió Culturetrip./.