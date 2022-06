Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Moscú (VNA)- El portal digital de la agencia de noticias de Rusia Infox.ru publicó recientemente un artículo del autor Grigory Trofimchuk, experto en política exterior, defensa y seguridad, titulado: "Vietnam- la primera bandera de ASEAN", en el que destaca especialmente el papel de liderazgo del país indochino en la región.El texto afirma que en 2014, cuando las relaciones con Occidente se intensificaron drásticamente, Moscú proclamó una nueva "política oriental" diseñada para abrir amplias puertas a Asia.En particular, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) es un socio importante, lo que se demuestra claramente mediante la reciente aprobación por parte de Moscú del "Plan de Acción Integral para la Implementación de la Asociación Estratégica entre la Federación Rusa y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático” para 2021-2025.Según Grigory, Vietnam no solo es una de las principales banderas de la ASEAN, sino que también demuestra realmente su papel de liderazgo, convirtiéndose en un actor central y clave para la resolución de los problemas regionales.La fuerza de Vietnam radica en su creciente prestigio y posición en el ámbito internacional, su entorno comercial atractivo, estabilidad política y política exterior predecible, añadió.El experto ruso subrayó que la postura constante y constructiva de Vietnam para establecer un entorno pacífico y estable en toda la región, incluso en el Mar del Este, es un factor importante para ayudar a su Gobierno a adaptarse a la situación geopolítica moderna.Por otra parte, apreció el papel de Vietnam en el proceso de búsqueda de consenso con China en los asuntos relacionados con el Mar del Este, especialmente a través de las direcciones de ambos partidos comunistas para lograr acuerdos y resultados específicos.Ese factor, según el autor, no solo elimina el riesgo de una gran guerra en Asia, sino que también abre una nueva etapa para el desarrollo de la ideología socialista.Incluso en temas sensibles como los derechos humanos, Vietnam también ha realizado contribuciones significativas, que son evaluadas positivamente por Naciones Unidas.Según el especialista, el Oriente será una verdadera oportunidad histórica y una vía de escape para Rusia en el contexto de una creciente presión sin precedentes creada por el Occidente sobre Moscú en todos los campos./.