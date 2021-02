Hanoi (VNA)- El XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) quedó clausurado hoy con éxito tras ocho jornadas de trabajo en el Centro Nacional de Convenciones de Vietnam, en esta capital.A la sesión de clausura asistieron los miembros del Presidium del Congreso. También participaron exdirigentes del Partido, el Estado y el Frente de la Patria, veteranos revolucionarios, las Madres Heroicas, intelectuales, artistas, representantes religiosos y de la juventud, embajadores, encargados de negocios y miembros de las organizaciones internacionales presentes en Hanoi.La presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, presidió la reunión.Nguyen Thanh Hai, miembro de la Delegación Secretarial, introdujo la lista de los partidos políticos, organizaciones y amigos internacionales que enviaron cartas y mensajes de felicitación a Vietnam por la magna cita.Hasta el 30 de enero último, el XIII Congreso recibió un total de 368 mensajes de congratulaciones de 167 partidos políticos, 18 comités partidistas, seis organizaciones regionales e internacionales, 130 asociaciones sociopolíticas y grupos de amistad, 26 representaciones extranjeras acreditadas en Vietnam y 21 personas de 93 países.Thuan Huu, miembro del Comité Central del PCV del XII mandato, editor en jefe del periódico Nhan Dan (Pueblo), presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam y miembro de la Delegación secretarial, informó sobre los resultados de la votación de varios contenidos en los documentos del XIII Congreso del Partido.Mientras, Vo Van Thuong, jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del PCV, anunció los resultados de la elección a miembros del Buró Político, el Secretario General, el Secretariado, la Comisión del Control Disciplinario y su jefe del XIII mandato.En la magna cita se eligió el nuevo Comité Central del PCV integrado por 200 miembros, incluidos 180 oficiales y 20 suplentes.En concreto, el Buró Político del XIII mandato está integrado por:1. Nguyen Phu Trong, secretario general del PCV y presidente de Vietnam2. Nguyen Xuan Phuc, primer ministro3. Pham Minh Chinh, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central4. Vuong Dinh Hue, secretario del Comité partidista de Hanoi y jefe de la delegación capitalina de diputados de la Asamblea Nacional de la XIV legislatura5. Tran Tuan Anh, ministro de Industria y Comercio y subjefe de la Comisión de Economía del Comité Central6. Nguyen Hoa Binh, presidente del Tribunal Supremo Popular7. Luong Cuong, jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular8. Dinh Tien Dung, ministro de Finanzas9. Phan Van Giang, viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular10. To Lam, ministro de Seguridad Pública11. Truong Thi Mai, jefa de la Comisión de Movilización de Masas del Comité Central12. Tran Thanh Man, presidente del Frente de la Patria13. Pham Binh Minh, viceprimer ministro y canciller14. Nguyen Van Nen, secretario del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh15. Nguyen Xuan Thang, director de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central16. Vo Van Thuong, jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central17. Phan Dinh Trac, jefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central18. Tran Cam Tu, jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité CentralEl Comité Central del Partido reeligió por alto consenso a Nguyen Phu Trong , como secretario general del Comité Central del PCV del XIII mandato.Mientras tanto, el Secretariado para este nuevo periodo quedó integrado por algunos miembros del Buró Político y cinco elegidos durante el primer pleno del Comité Central, a saber:1. Do Van Chien, ministro, jefe del Comité de Asuntos Étnicos del Gobierno2. Bui Thi Minh Hoai, subjefa permanente de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central3. Le Minh Hung, jefe de la Oficina del Comité Central4. Le Minh Khai, Inspector General del Gobierno5. Nguyen Trong Nghia, subjefe del Departamento General de Política del Ejército PopularPor otro lado, la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XIII mandato está integrada por 19 miembros. Tran Cam Tu fue reelegido como jefe de esa entidad.1. Tran Cam Tu, jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato2. Ho Minh Chien, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato3. Nghiem Phu Cuong, subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato4. Doan Anh Dung, director, secretario del jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato5. Tran Thi Hien, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato6. Nguyen Quoc Hiep, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato7. Nguyen Van Hoi, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato8. Nguyen Van Hung, miembro del Comité Central del PCV del XIII mandato, subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato9. Vu Khac Hung, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato10. Hoang Trong Hung, jefe de la Oficina de la Comisión de Organización del Comité Central del XII mandato11. Tran Tien Hung, miembro del Comité Central del PCV del XIII mandato, subsecretario del Comité partidista, presidente del Comité Popular de la provincia de Ha Tinh.12. To Duy Nghia, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato13. Vo Thai Nguyen, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato14. Nguyen Van Nhan, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato15. Nguyen Minh Quang, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato16. Tran Van Ron, miembro del Comité Central del PCV del XIII mandato, secretario del Comité partidista, jefe de la delegación de diputados de la XIV legislatura de la provincia de Vinh Long17. Tran Duc Thang, miembro del Comité Central del PCV del XIII mandato, subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato18. Cao Van Thong, miembro de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandato19. Hoang Van Tra, subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XII mandatoEn esta ocasión, los miembros del Comité Central del Partido del XIII mandato presentaron el Congreso.En nombre del Comité Central del XIII mandato, el secretario general del PCV y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, agradeció su confianza en el Congreso por su elección a ese órgano rector del partido.“El Comité Central del Partido Comunista del XIII mandato se compromete ante el Congreso, todo el Partido, el pueblo y el ejército, a hacer mayores esfuerzos por superar todas las dificultades para cumplir la tarea asignada”, dijo.También prometió promover la solidaridad, cultivar la moral revolucionaria, mejorar el temperamento político y la capacidad profesional, así como reiteró la voluntad de implementar con éxito la Resolución del XIII Congreso del Partido, respondiendo a la demanda en el nuevo periodo y las expectativas de todo el Partido, el pueblo y el ejército.En ocasión del Año Nuevo Lunar de 2021, el secretario general Nguyen Phu Trong les deseó a los veteranos revolucionarios, las Madres Heroicas, los invitados y todo el pueblo un próspero año./.