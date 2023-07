Buenos Aires (VNA)- Tra My Nguyen, una alemana de origen vietnamita, presentó sus obras inspiradas en mujeres vietnamitas en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR), en curso en la ciudad de La Plata, Argentina En la exposición Vida Pública, la diseñadora introdujo al público imágenes de coloridas ropas de protección solar envueltas en modelos de motocicletas o bicicletas.Según Tra My Nguyen, estas obras se inspiran en la “cultura de conducir scooters de las mujeres vietnamitas”, quienes utilizan ropa protectora al salir a la calle. Esta es una característica única que no se ve en otros lugares, expresó.Tomás García, un visitante, compartió su impresión ante las obras de Tra My, diciendo que estas despiertan emociones con la combinación de la belleza femenina y la cultura en la vida cotidiana. BIENALSUR , iniciada en 2015, es una bienal internacional de arte contemporáneo auspiciada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). La exposición incluye proyectos artísticos de calidad de todo el mundo seleccionados por los organizadores en base a los criterios del arte contemporáneo.Las obras se exhibirán en muchos países en todo el mundo. La edición de este año tendrá lugar del 8 de julio al 22 de diciembre en más de 70 ciudades procedentes de 27 países y territorios./.