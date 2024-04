An Giang, Vietnam (VNA)- La presidenta interina de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan , junto con una delegación parlamentaria de la provincia de An Giang, realizó hoy un diálogo con votantes en el distrito de Thoai Son y la ciudad de Long Xuyen, antes del séptimo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de XV legislatura.En el encuentro, los electores mostraron sus preocupaciones sobre temas relacionados con el cambio climático que está provocando sequía e intrusión de agua salada en el Delta del Mekong; el aumento de la inflación y los precios; y los delitos de alta tecnología.Pidieron que el Gobierno apoye a An Giang para invertir en infraestructura de transporte, especialmente las rutas que conectan con la Carretera Nacional 80 y la autopista Chau Doc - Hau Giang – Soc Trang, para facilitar la conexión con la ciudad de Can Tho, la provincia de Kien Giang y todo el país.La presidenta interina reconoció estas opiniones de los votantes y dijo que la delegación hará recomendaciones sobre cada aspecto del trabajo en foros apropiados.En el contexto de un cambio climático cada vez más severo, señaló, los agricultores deben cambiar su forma de pensar y sus métodos de producción agrícola basándose en la reducción de los costos de producción y el ahorro de agua con el fin de alcanzar el nivel más alto de eficiencia económica.En esta ocasión, exhortó a la provincia de An Giang a aprovechar las oportunidades y las fortalezas disponibles para mejorar la calidad y desarrollar la agricultura de manera rápida, efectiva y sostenible, brindando altos valores económicos a los pobladores.An Giang debe aprovechar los recursos para el desarrollo local, mejorar la proporción de la industria, el comercio y los servicios en la estructura económica, como contribución a generar más empleo y aumentar los ingresos de las personas. /.