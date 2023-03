El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong , interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El presidente vietnamita, Vo Van Thuong, enfatizó el significado estratégico de la gran unidad nacional para la revolución del Partido Comunista de Vietnam (PCV) al presidir una reunión hoy en Hanoi.



En la segunda reunión del Comité Directivo Central para revisar la implementación de 20 años de la Resolución No. 23 del Comité Central del PCV del IX mandato sobre “promover la fuerza de la gran unidad nacional por el bien de un pueblo rico, un país próspero y una sociedad de igualdad, democracia y civilización”.



Muchos miembros del Comité señalaron que después de 20 años de materializar la Resolución 23 y las directrices del Partido sobre el tema, Vietnam ha obtenido logros enormes, con la solidaridad nacional intensificada y la promoción de la democracia socialista.



Sin embargo, también apuntaron que en ciertos lugares, la gran solidaridad nacional no se ha puesto en alto plenamente, la creatividad de la gente aún no se ha aprovechado, mientras que algunas pautas y políticas no se han implementado correctamente.



Por lo tanto, la implementación de la Resolución 23 debe revisarse de manera integral para diseñar medidas de aplicación integrales y factibles, recomendaron.



Durante su intervención, Van Thuong, quien también es jefe del Comité, afirmó que la gran solidaridad nacional es el núcleo y también tiene un significado estratégico para la causa revolucionaria del Partido.



Destacó la importancia de la gran unidad nacional en el nuevo contexto, siendo el centro la construcción y rectificación de las filas partidistas y del sistema político.



El jefe del Estado también subrayó la necesidad de un aparato de Estado limpio y fuerte, la promoción de la democracia socialista y el derecho de ser dueño del pueblo.

Enfatizó la facilitación del acceso transparente e igualitario de todas las personas a las condiciones de desarrollo, que es un factor para fortalecer la gran solidaridad nacional y crear las bases para que Vietnam se convierta en un país desarrollado y de altos ingresos a mediados del siglo XXI./.