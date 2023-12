Bangkok (VNA)- Una solemne ceremonia de bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue , y la delegación vietnamita tuvo lugar hoy en la sede de la AN de Tailandia.Tras la ceremonia, Vuong Dinh Hue sostuvo conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional de Tailandia y titular de la Cámara de Representantes, Wan Muhamad Noor Matha.El dirigente anfitrión valoró el significado de la visita de Dinh Hue al país en el contexto de que las dos naciones celebran 10 años de asociación estratégica Vietnam-Tailandia (2013-2023), creando motores impulsores al desarrollo cada vez más profundo y sustantivo de los nexos bilaterales.Por su parte, Hue afirmó que Vietnam siempre considera y espera fortalecer más la asociación estratégica bilateral.Los dos líderes expresaron su satisfacción por el desarrollo fuerte de la asociación estratégica bilateral en todos los campos, desde la política, seguridad y defensa hasta la economía, comercio, inversión, turismo, transporte, educación-formación y cultura.En particular, en la ASEAN, Tailandia sigue siendo el mayor socio comercial (el comercio bilateral alcanzó un récord de casi 22 mil millones de dólares) y el segundo inversor de Vietnam (alrededor de 14 mil millones de dólares).Acordaron las principales orientaciones para promover más el papel de los órganos legislativos con el fin de fomentar la confianza, facilitar la cooperación en todos los campos entre los dos países.Abogaron por promover los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel en todos los canales del Partido, Estado, Gobierno, Asamblea Nacional y los intercambios pueblo a pueblo; realizar eficazmente mecanismos de colaboración y el Programa de Acción para implementar la asociación estratégica reforzada en el periodo 2022-2027.Las dos partes afirmaron la determinación de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares y hacia una dirección más equilibrada, reduciendo las barreras comerciales y creando condiciones favorables para que las empresas de las dos naciones expandan sus inversiones y negocios.Se comprometieron a coordinar estrechamente para crear un corredor legal favorable a la promoción de la implementación exitosa de la estrategia de “tres conexiones”, incluida la conexión y creación de nuevas cadenas de suministro, la conexión entre empresas y localidades, el fortalecimiento de la conexión de transporte, la cooperación efectiva y segura en la transformación económica digital y la construcción de la economía verde.El presidente de la AN de Tailandia pidió que las dos partes fortalezca la colaboración en los campos globales como el cambio climático, protección de medio ambiente, salud, prevención y lucha con las epidemias.Los dos dirigentes también acordaron promover la colaboración en los sectores importantes como defensa, seguridad, cooperación marítima; mejorar la cooperación en educación – formación, cultura, turismo e intercambios pueblo a pueblo; impulsar programas de enseñanza de los idiomas tailandés y vietnamita en cada país; desarrollar la conexión turística “dos países, un destino”.En el marco de la cooperación entre las dos asambleas nacionales, pidieron incrementar el intercambio de delegaciones y experiencias en la elaboración de leyes; consultar y apoyarse mutuamente en los foros interparlamentarios; y promover la función de supervisión de la implementación de los acuerdos firmados por los dos países.Dinh Hue y Wan Muhamad Noor Matha intercambiaron sus puntos de vista sobre las cuestiones regionales e internacionales de interés común. Se comprometieron a promover la solidaridad y el papel central de la ASEAN en los asuntos regionales; coordinar la gestión y el uso sostenible de los recursos hídricos del río Mekong; y reafirmar la importancia de mantener la solidaridad y la postura común de la ASEAN sobre el tema del Mar del Este.Sobre las relaciones cercanas y los logros de cooperación alcanzados, Dinh Hue pidió que las dos partes se esfuercen por elevar sus nexos al nivel superior en el futuro próximo.En esta ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam invitó a su homólogo tailandés a visitar Vietnam en el momento oportuno. El titular tailandés aceptó la invitación con grado.Al término de las conversaciones, Dinh Hue y Wan Muhamad Noor Matha firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación entre las dos asambleas nacionales, y presenciaron la rúbrica de un acuerdo entre la Oficina de la Asamblea Nacional de Vietnam y la Secretaría de la Cámara de Representantes de Tailandia. /.