El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue (Fuente: VNA)

Ha Tinh, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, ofreció hoy inciensos y flores para rendir tributo a los mártires caídos en la encrucijada de Dong Loc, en la provincia central de Ha Tinh, y en el sitio histórico de Truong Bon, en la provincia de Nghe An.

En las dos zonas de reliquias, Dinh Hue y los delegados guardaron un minuto de silencio en memoria de los héroes y mártires de la nación, y expresaron el profundo agradecimiento por sus méritos, que contribuyeron a la independencia y libertad de la Patria y la felicidad del pueblo.

En la ocasión, el dirigente vietnamita manifestó el compromiso de seguir uniendo al pueblo en la realización de las tareas asignadas por el Partido Comunista y el Estado, para la construcción del país fuerte y próspero.

Situada en una ruta estratégica para el transporte de armamentos, tropas y víveres de la retaguardia del Norte al frente en el Sur de Vietnam durante la guerra, el cruce de Dong Loc fue uno de los objetivos más bombardeados por aviones norteamericanos.

El sitio histórico, que pertenece al distrito de Can Loc, en Ha Tinh, atestiguó la caída de miles de jóvenes brigadistas y trabajadores de tráfico, quienes, a pesar del permanente riesgo de la muerte, lograron mantener en plena operación la vía hacia las zonas de combate.

Mientras, Truong Bon es un tramo de carretera de cinco kilómetros de longitud que se localiza en la comuna de My Son, en el distrito de Do Luong, en Nghe An. Durante la resistencia contra Estados Unidos, ese lugar sirvió como un punto clave para el traslado de municiones y otros artículos militares desde la retaguardia del Norte hasta el frente del Sur.

El 31 de octubre de 1968, aviones estadounidenses lanzaron más de 200 bombas sobre Truong Bon, cuando un grupo de jóvenes vanguardistas de Nghe An arreglaba la carretera dañada por los bombardeos previos, trece de los 14 combatientes sacrificaron su vida.

Según datos estadísticos, durante la guerra más de mil 200 soldados, jóvenes voluntarios, trabajadores de transporte y milicianos civiles cayeron en este lugar, que desde 1964 hasta 1968 sufrió casi 19 mil bombas y miles de misiles./.