El presidente Vo Van Thuong se reunió con cerca de 400 ex funcionarios de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente Vo Van Thuong se reunió hoy aquí con cerca de 400 ex funcionarios de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) en diferentes períodos, con motivo del 92 aniversario de su fundación (26 de marzo).En su intervención, Vo Van Thuong expresó su alegría de que los ex funcionarios de UJCHCM, a pesar de su avanzada edad, todavía estén interesados en los asuntos de la juventud y contribuyan activamente al trabajo del sindicato, inspirando el espíritu de dedicación, construcción y defensa de la Patria.También elogió los esfuerzos de la junta de enlace del sindicato para realizar actividades para conectar a los ex funcionarios y educar a los jóvenes sobre la tradición revolucionaria, inspirándolos a dedicarse a la nación.El mandatario estatal agradeció a generaciones de funcionarios de UJCHCM por apoyar siempre al Presidente en cualquier cargo.Con motivo del 92 aniversario de la fundación de esa organización, Vo Van Thuong saludó a todos los miembros del sindicato y a los jóvenes de todo el país y agregó que el UJCHCM es una escuela comunista para todos los jóvenes y el lugar para nutrir e inspirar a los jóvenes vietnamitas a estudiar y practicar para convertirse en buenos funcionarios del Partido y el Estado.Por su parte, los exfuncionarios destacaron los recuerdos inspiradores de su juventud y su participación en las actividades de UJCHCM, y dieron ideas para que el sindicato se desarrolle aún más y sea más eficaz./.