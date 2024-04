Soc Trang, Vietnam (VNA)- La vida material y espiritual del pueblo Khmer en Vietnam ha mejorado significativamente en los últimos años gracias a muchas políticas y soluciones oportunas destinadas a erradicar la pobreza y mejorar los medios de vida en la región suroeste.Vietnam es un país multiétnico en el que conviven 54 grupos étnicos. Entre ellos, la comunidad Khmer de la región suroeste tiene una población de alrededor de 1,3 millones de personas.Los Khmeres son conocidos por patriotismo, diligencia y creatividad, además de poseer un patrimonio cultural rico y diverso.La provincia sureña de Soc Trang tiene la mayor concentración de los Khmeres en Vietnam, que representan el 30% de su población total. La aplicación de la política de socialización de la vivienda en la localidad ha logrado resultados positivos, abordando la cuestión de la vivienda para los hogares empobrecidos, solucionando al mismo tiempo los problemas de bienestar social y reduciendo la pobreza.En concreto, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, en colaboración con las autoridades de la provincia de Soc Trang, movilizó y proporcionó apoyo financiero para la construcción de mil 200 casas para los pobres y desfavorecidos dentro del programa "Todo el pueblo une sus manos para apoyar a los pobres: nadie se queda atrás".Desde principios de 2023, el programa se completó con éxito, justo a tiempo para la celebración del Año Nuevo Lunar Chol Chnam Thmey.Según Lam Van Man, secretario del Comité partidista de Soc Trang, la implementación de la iniciativa para apoyar la construcción de mil 200 casas para hogares Khmeres pobres y desfavorecidos se ha llevado a cabo de una manera que garantiza la correcta focalización, la calidad y el progreso.El programa tiene una hoja de ruta detallada, logrando una alta eficiencia y minimizando el desperdicio y los resultados negativos. El modelo de vivienda ha sido aprobado por las autoridades pertinentes basándose en un diseño básico, con un muro de hormigón sólido y materiales duraderos capaces de resistir lluvias y tormentas, añadió.La financiación del programa fue movilizada por el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam a través de varios patrocinadores. Contó con el apoyo de residentes locales y jóvenes voluntarios con el transporte de materiales de construcción a zonas de difícil acceso.El programa de apoyo a la construcción de viviendas, dirigido por la mencionada cartera, en coordinación con las autoridades locales, es uno de los muchos destinados a lograr los objetivos nacionales y las políticas étnicas del Estado. Ha abierto una vida próspera y abundante para el pueblo Khemer en la provincia de Soc Trang y la región.Los cambios se pueden ver fácilmente en muchas otras regiones donde residen los Khmeres, como Tra Vinh, Kien Giang, An Giang o Bac Lieu. Las carreteras conectan cada rincón y cada hogar tiene iluminación eléctrica. Las casas sólidas y hermosas han reemplazado a las antiguas y ruinosas. Se han construido muchas rutas rurales entre comunas y aldeas, instalaciones médicas y escuelas bien construidas.Junto con la fuerte inversión y el desarrollo de infraestructura esencial, las autoridades locales en áreas con importantes poblaciones de Khmeres han implementado efectivamente políticas de producción de apoyo y creado condiciones favorables para que accedan a préstamos preferenciales, así como también han desarrollado modelos económicos agrícolas sostenibles. Por lo tanto, tienen los medios y la motivación para desarrollar la producción, aumentar sus ingresos y estabilizar gradualmente sus vidas.La educación y la formación para ese grupo étnico se renuevan constantemente, elevando el nivel de conocimientos y mejorando la calidad de la mano de obra. Se organizan muchas actividades culturales y artísticas, con la participación activa no sólo de la población local sino también de muchos turistas, como el Festival Ok Om Bok. Los monjes budistas Khmeres Theravada y la Asociación de Monjes Patrióticos han operado activa y unidamente en el marco de la Sangha budista de Vietnam, y han participado efectivamente en movimientos patrióticos.Estos logros son el resultado de la orientación, políticas y apoyo integrales del estado y el gobierno, así como de la participación de agencias relevantes y la intervención oportuna de las autoridades locales.Se han promulgado muchas políticas y programas de conformidad con los requisitos de estabilidad y desarrollo en zonas donde residen comunidades de minorías étnicas, incluido el pueblo Khmer . Su contenido se ha vuelto cada vez más diverso y extenso, al tiempo que ha mejorado su eficacia.Cada año, las autoridades locales dan prioridad a la asignación de recursos para el desarrollo socioeconómico en zonas de minorías étnicas, centrándose en el desarrollo del transporte y la infraestructura, la reducción de la pobreza, el tratamiento de cuestiones de bienestar social, el desarrollo de recursos humanos y la preservación y promoción de la identidad cultural tradicional de esas comunidades./.