Una esquina de la ciudad antigua de Hoi An, de la provincia vietnamita de Quang Nam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Como parte de la serie de actividades del Año Nacional del Turismo 2022, la industria turística de la provincia centrovietnamita de Quang Nam lanzó un videoclip para presentar las atracciones locales a los visitantes, tanto en el país como en el extranjero.

Con el clip titulado "Discover Quang Nam Beyond Hoi An" (Descubre Quang Nam más allá de Hoi An), la industria del ocio alienta a los excursionistas a explorar otros lugares hermosos provinciales, al tiempo que demuestra lugares menos conocidos como la aldea étnica Bho Hoong y la isla Cu Lao Cham.



El video se publica en el sitio web www.visitquangnam.com, en las redes sociales Facebook: https://www.facebook.com/visitquangnam e Instagram para que puedan acceder un gran número de turistas.



También se promocionará en varios países de habla inglesa junto con muchos otros clips que presentarán la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el turismo de Quang Nam.

El Año Nacional del Turismo es un evento cultural y socioeconómico a nivel nacional y se trata de una buena oportunidad para atraer a más viajeros extranjeros mediante la presentación y divulgación de imágenes, valores culturales intangibles, recursos y productos turísticos únicos de la nación indochina, así como promover fuertemente los vínculos y la cooperación entre las localidades.

El Año Nacional de Turismo 2022, con el tema “Quang Nam, destino turístico verde”, incluye 192 eventos y actividades, entre ellos 10 a nivel nacional.

Las principales actividades del Año Nacional del Turismo 2022 muestran la identidad de la industria del ocio verde, seguro y hospitalario de la nación indochina./.