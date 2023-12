Kuala Lumpur (VNA) Muchos productos alimenticios y bebidas vietnamitas causaron una buena impresión en la Feria de Alimentos y Bebidas de Vietnam, que se lleva a cabo en el estado malasio de Penang.La feria, del 14 al 17 de diciembre, está organizada por la Oficina Comercial de Vietnam en Malasia en colaboración con la empresa New Digital Malaysia y reúne la participación de muchas empresas líderes de alimentos vietnamitas como Vinamilk, TH True milk, VP Milk y Vinamex.En el evento están presentes numerosos productos considerados los puntos fuertes de Vietnam, tales como arroz, fideos instantáneos, frutos secos, leche en polvo, leche de nueces y muchas especias como nueces, pimienta, anís estrellado y salsa de pescado.Además, los vietnamitas que viven en el estado de Peang prepararon e introdujeron platos tradicionales vietnamitas conocidos en el "mapa culinario" mundial, como: pho, banh mi y rollitos de primavera.En su intervención en la inauguración del evento, el consejero comercial de Vietnam en Malasia, Le Phu Cuong, afirmó que los sectores agrícolas y de procesamiento de alimentos se han convertido en una de las fortalezas del sector económico de Vietnam.Hasta ahora, unos tres mil productos vietnamitas han recibido certificados Halal de Malasia. Este certificado es una condición necesaria para ingresar al mercado de Malasia y otros países musulmanes.Le Phu Cuong expresó su esperanza de que la feria no sólo concientice a los consumidores y minoristas malasios sobre la diversidad de los productos vietnamitas, sino que también promueva las conexiones comerciales entre las empresas de dos países, especialmente en 2023, cuando ambas naciones celebran el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.Por su parte, Wong Hon Wai, director ejecutivo a cargo de Turismo y Economía Creativa del estado de Penang, reiteró que la feria de cuatro días brinda una oportunidad para presentar la cocina vietnamita diversa y fortalecer la relación entre Vietnam y Malasia , en general, y con el estado de Penang, en particular./.