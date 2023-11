La reunión entre el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (en la derecha), y vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovski. (Fuente: VNA)

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovski , fue recibido por el premier de Vietnam, Pham Minh Chinh. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, propuso seguir alentando a las empresas de los países de la Unión Europea (UE) a promover la inversión en el país indochino en áreas fuertes del bloque, como la transformación digital, transición energética y desarrollo sostenible, adaptación al cambio climático, alta tecnología y conexión de infraestructura logística.Al recibir hoy en Hanoi al vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovski, quien se encuentra de visita de trabajo en Vietnam, Minh Chinh reiteró el compromiso de su país de favorecer al máximo a las empresas de la agrupación en sus inversiones y negocios en la nación del Sudeste Asiático.Reafirmó que Vietnam siempre considera a la UE uno de los socios más importantes en su política exterior y aprecia altamente la cooperación activa y estrecha a todos los niveles entre las dos partes durante los últimos tiempos.La UE es actualmente el cuarto socio comercial y el sexto mayor inversor en Vietnam, mientras que la nación indochina deviene el mayor socio comercial de la UE en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Por otro lado, el premier vietnamita resaltó la consideración, por parte de la UE, a la adaptación al cambio climático como una de las tres cuestiones núcleos en el programa de cooperación con Vietnam para el período 2021-2027.Agradeció a la UE por seguir priorizando y dedicar 210 millones de euros en ayuda no reembolsable a Vietnam para el período 2021-2024.En la ocasión, el dirigente dio a conocer la situación en la nación indochina, estrategia de desarrollo socioeconómico, política exterior y política de defensa de cuatro “no” de Vietnam (no participar en alianzas militares; no asociarse con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen su territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales).Propuso a la UE promover la implementación efectiva del Tratado de Libre Comercio con Vietnam (EVFTA); seguir creando condiciones más favorables para que los productos -especialmente los agrícolas y acuáticos- del país indochino entren en el mercado de la UE.Abogó, además, por que las dos partes se esfuercen por lograr que el volumen de negocios comercial entre Vietnam y la UE alcance pronto la marca de 100 mil millones de dólares.Solicitó, por otra parte, a Valdis Dombrovski adoptar una voz activa en pos de promover a los restantes países miembros de la UE que ratifiquen pronto el Acuerdo de Protección de Inversión (EVIPA).Exhortó a la CE a levantar pronto la "tarjeta amarilla" contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), creando las condiciones para que ambas partes fortalezcan la cooperación en el ámbito de la acuicultura y el desarrollo de una pesca sostenible, coherente con los intereses de los medios de vida de los pescadores vietnamitas; a la par de cooperar activamente en el desarrollo sostenible de la subregión del Mekong.Instó igualmente a la UE a brindar apoyo de consultoría a Vietnam en el proceso de impulsar el desarrollo de la economía verde y circular y la lucha contra la transformación del clima, además de promover el financiamiento para el país del Sudeste Asiático en el marco de la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP).Manifestó su esperanza de que la UE fortalezca la cooperación en el marco de la ASEAN y la Reunión Asia-Europa (ASEM) y dijo que Vietnam está dispuesto a actuar como puente para promover las relaciones de la UE con otros países de la ASEAN en aras de aprovechar oportunidades y resolver desafíos comunes, especialmente en la conservación del entorno, respuesta al cambio climático, transición verde, transformación digital, conexión de infraestructura y desarrollo de capacidades para la sanidad pública.A su vez, Valdis Dombrovski, se refirió al potencial de desarrollo y cooperación de Vietnam; destacó que los lazos bilaterales se están desarrollando cada vez más; y añadió que especialmente después de la firma del EVFTA, Vietnam se convirtió en el decimosexto socio comercial de la UE en el mundo.Ambas partes comparten el mismo objetivo de desarrollo sostenible, especialmente el de una economía verde y una circular, notificó y añadió que la UE y sus países miembros consideran a Vietnam el socio más importante de la región y del mundo.Por otra parte, apreció las contribuciones de Vietnam como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales.En la reunión, ambas partes compartieron las opiniones comunes de la ASEAN acerca de la garantía de la seguridad y la libertad de la navegación marítima y aérea en el Mar del Este, y la implementación plena y seria de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC).Debatieron medidas destinadas a promover negociaciones y establecer el Código de Conducta en el Mar del Este (COC) de acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, por la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en la región y el mundo./.