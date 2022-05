Equipo de expertos visita el sitio Mat Than Nui (Phja Piot) en Cao Bang (Fuente: VNA)

Cao Bang, Vietnam (VNA)- Guy Martini, asesor de alto nivel y presidente del Consejo Mundial de Geoparques de la UNESCO, propuso diferentes medidas en función de crear más medios de vida para los pobladores en la zona del Geoparque global Non Nuoc Cao Bang, en Vietnam.



Durante un encuentro este miércoles con representantes de la provincia norvientamita de Cao Bang acerca de los asuntos relativos a la construcción y protección del geoparque global UNESCO Non Nuoc Cao Bang, antes del período de reevaluación al respecto, Guy Martini propuso entiquetar los productos locales con logotipo del sitio para estimular el consumo de los mismos.



Aplaudió la creación de una conexión entre Non Nuoc Cao Bang y la meseta rocosa de Dong Van, en la provincia de Ha Giang.



Según Guy Martini, el 84 por ciento de los trabajos correspondientes se completaron gracias a los esfuerzos y la creatividad del gobierno local, lo cual demuestra la disposición de la localidad para la reevaluación de los expertos.

Valle de Ban Hau en la comuna de Cao Thang en Cao Bang (Fuente: VNA)

Guy Martini destacó el establecimiento de puntos de check-in con paneles informativos para ayudar a los visitantes a conocer el proceso de formación del geoparque y también de lugares para la experimentación de las actividades cotidianas de los pobladores locales.



A su vez, Pham Quang Vinh, secretario general del Comité Nacional de UNESCO Vietnam y jefe del Departamento de Diplomacia Cultural y UNESCO de la Cancillería del país indochino, abogó por mantener la celebración de festivales culturales y desarrollar los productos típicos de la localidad, a la par de estimular el apoyo de las empresas para la conservación y desarrollo del geoparque.



Por su parte, Le Hai Hoa, vicepresidente del Comité Popular de Cao Bang, instó a reforzar las multas y el manejo de los casos de violación de normas sobre la protección de paisajes en el sitio y promover la imagen de las aldeas de oficio en la zona.



Non Nuoc Cao Bang posee reconocidos sitios turísticos como Phia Oac, Phia Den, el lago Thang, la cueva Nguom Ngao y la cascada Ban Gioc, así como vestigios históricos y culturales, que incluyen capitales de varias dinastías feudales y reliquias de la revolución del pueblo vietnamita contra el colonialismo francés.

Es también el hogar común de nueve grupos étnicos, por lo cual posee una mezcla armónica y singular de los rasgos culturales de cada comunidad.

Aquí se encuentran numerosas aldeas artesanales, entre ellas Pac Rang, conocida por la herrería, y Phia Thap, famosa por el oficio tradicional de producción de incienso.

Non Nuoc Cao Bang también alberga decenas de ceremonias folclóricas, como el festival de fuegos artificiales Quang Uyen y la festividad Long Tong. En estas celebraciones, los visitantes pueden apreciar los hermosos trajes tradicionales de los grupos étnicos y probar la gastronomía local.

Entre los alimentos especiales de Cao Bang se encuentran la salchicha ahumada, el pato asado, el cochinillo asado, la carne a la parrilla, el estofado de pescado agrio y el arroz glutinoso con granos de Canarium tramdeum.

Al visitar Non Nuoc Cao Bang, los viajeros disfrutarán de valiosos momentos de relajación en medio de la maravillosa naturaleza y la vida tranquila de los lugareños.

En 2018, Non Nuoc Cao Bang recibió el título de geopaque global reconocido por la UNESCO, para convertirse en la segunda reserva de ese tipo en el país indochino, después de la meseta rocosa de Dong Van./.

