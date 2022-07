Un rincón del lago Khuon Than (Fuente: baobacgiang.com.vn)

Foto de ilustración (Fuente: baobacgiang.com.vn)

Como resultado inicial de sus esfuerzos, la localidad ha formado una serie de espacios turísticos, tales como: la región oriental de la provincia (distritos de Luc Ngan y Son Dong) donde se encuentra el bosque primitivo de Khe Ro, el área turística espiritual y ecológica al oeste de Yen Tu, el turismo de naturaleza en las zonas de An Lac, distrito de Son Dong y huertos frutales del distrito de Luc Ngan.En tanto, en la región occidental de la provincia (distritos de Yen The, Viet Yen) se encuentra el área de reliquias del levantamiento de Yen The y la pagoda Bo Da.Mientras, en el área central de Bac Giang se ubican la pagoda Vinh Nghiem y la zona ecoturística del arroyo Mo.Se espera que el número de turistas nacionales y extranjeros alcance cerca de tres millones. Los ingresos totales del turismo ascenderán a unos 132 millones de dólares, lo cual creará puestos de trabajo para seis mil empleados en el sector.El ingreso de la industria del ocio de Bac Giang en 2021 disminuyó drásticamente en comparación con años anteriores debido a los impactos de la pandemia.El número total de visitantes a la provincia se estimó en 400 mil, para una disminución interanual del 60 por ciento. Los ingresos de las actividades turísticas totalizaron alrededor de seis millones de dólares, 65,4 por ciento menos./.