En The Cliff Resort & Residences, ubicado en la ciudad de Phan Thiet (Fuente: VNA)

Desde el 15 de marzo hasta ahora, The Cliff Resort & Residences atendió a más de 60 visitantes internacionales.Según la vicedirectora de The Cliff Resort & Residences, Vo Thuy Loan, el regreso de los huéspedes mundiales es una buena señal para la playa de Mui Ne en particular, y para Binh Thuan en general.Mientras, el Aroma resort ha acogido a más de 20 excursionistas internacionales provenientes de Reino Unido, Bélgica, Francia y Rusia, entre otros.De acuerdo con el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, todas las llegadas recientes a Mui Ne crearán confianza en la reactivación de la industria del ocio y, al mismo tiempo, seguirán construyendo la imagen de Mui Ne como un destino turístico seguro, amable e impresionante.Entre enero-abril, Binh Thuan recibió a casi 1,4 millones de turistas; los ingresos sobrepasaron los 116 millones de dólares.Para llevar la industria a una nueva normalidad, el gobierno local y las empresas turísticas deben concentrar sus energías, fortalecer las condiciones de instalaciones y mejorar la calidad del servicio./.