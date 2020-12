Can Tho, Vietnam (VNA)- Las autoridades de esta ciudad sureña y la Embajada de Australia en Vietnam manifestaron la aspiración de impulsar la cooperación bilateral en los sectores de educación, infraestructura para el transporte y adaptación al cambio climático.Durante una reunión la víspera aquí, el presidente del Comité Popular municipal Tran Viet Truong dijo que su localidad y el país oceánico han firmado desde 1993 una serie de importantes memorandos de entendimiento sobre propiedad intelectual, minería y agricultura.Sobre esa base, el funcionario vietnamita expresó la esperanza que la embajadora de Canberra en Hanoi, Robyn Mudie, continúe ampliando la asociación entre la ciudad y Australia a otros campos, al sugerir que ambas partes intensifiquen el intercambio de expertos, proporcionen becas y construyan puentes, carreteras y diques en respuesta a las mareas altas y deslizamientos de tierra a causa del cambio climático.Por su parte, Mudie valoró los sobresalientes logros económicos del delta del Mekong y Can Tho en particular, que dijo son en parte atribuibles a proyectos financiados por Australia como los puentes My Thuan y Cao Lanh.Además, Australia implementa un proyecto de 300 millones de dólares sobre la adaptación al cambio climático para el delta del Mekong, específicamente sobre la gestión de los recursos hídricos, enfatizó.La diplomática también aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso de reforzar la colaboración entre ambos países.En los primeros nueve meses de 2020, Can Tho exportó a Australia principalmente arroz, ropa, productos agrícolas procesados y acuáticos, por valor ascendente a 13,6 millones de dólares./.