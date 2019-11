Hanoi (VNA)- El Libro Blanco de Defensa de Vietnam 2019, lanzado en esta capital, busca reflejar los puntos de vista acerca de la situación nacional, regional y mundial y los pronósticos al respecto, así como reafirmar la meta estratégica de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial.

El coronel general Nguyen Chi Vinh , viceministro de Defensa de Vietnam (Foto: VNA)

VNA

Al hablar en el acto de presentación del documento la víspera, el coronel general Nguyen Chi Vinh, viceministro de Defensa del país, se pronunció en ese sentido y añadió que la publicación evidencia además la determinación de proteger la obra de la renovación, industrialización y modernización, de defender los intereses del pueblo y la seguridad y el orden social, a fin de favorecer la construcción del país con orientación hacia el socialismo.La obra corrobora la política de defensa de Vietnam de paz, de no incorporación a alianzas militares, de no permitir a otros países la instalación de bases militares en el territorio nacional, no usar ni amenazar con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y del mantenimiento de la paz, la estabilidad y el aprovechamiento del respaldo de la comunidad internacional, así como del fomento de la cooperación en el sector con otros estados.De acuerdo con Chi Vinh, el libro demuestra claramente la postura del país indochino de respetar la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los intereses de todos los países, según las leyes internacionales y la exigencia a las naciones de actuar de esa misma manera con Vietnam.Reafirma, además, la determinación de Hanoi de solventar las diferencias mediante vías pacíficas, sobre la base de los derechos y reglas internacionales y de aplicar todas las medidas de autodefensa necesarias, en el caso de que la soberanía o los intereses nacionales sean violados.La obra, con dos versiones en idiomas vietnamita e inglés, evidencia también el liderazgo absoluto y directo en todos los aspectos del Partido Comunista de Vietnam sobre el Ejército Popular y la defensa, a la vez que menciona también tareas claves como la construcción de las fuerzas armadas, de la milicia, el fomento del potencial de la defensa nacional, y la integración internacional./.