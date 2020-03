Visitantes en Quang Ninh (Fuente: VNA)

Quang Ninh, Vietnam, 11 mar (VNA) - La provincia nororiental de Quang Ninh ha decidido suspender el servicio de pernoctación en cruceros y recorridos por las bahías de Ha Long Bai Tu Long , las islas de Co To y Van Don, y sitios de reliquias en medio del desarrollo complicado de la enfermedad respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19).La suspensión comenzará desde las 0:00 am del 12 de marzo hasta las 0:00 am del 27 de marzo.El Departamento provincial de Salud informó que hasta las 12 p.m. del 11 de marzo, no se había registrado ningún caso nuevo de COVID-19 en Quang Ninh, aparte de cuatro extranjeros infectados que abordaron el vuelo VN0054 junto con la denominada paciente número 17.Más de mil 200 personas en la localidad están en cuarentena en áreas concentradas. Quang Ninh está revisando la lista de pasajeros en el mencionado vuelo y su historial de viajes después de descubrir que los pacientes 31 y 33 solían quedarse en la provincia.Hasta la actualidad, el Ministerio de Salud confirmó un total de 38 casos de infección en Vietnam, de las cuales 16 se curaron por completo y recibieron el alta médica./.