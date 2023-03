Co To tiene un gran potencial para el desarrollo turístico. (Foto: congthuong.vn)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) La provincia costera norteña de Vietnam de Quang Ninh construirá un aeropuerto en el distrito insular de Co To, de acuerdo con el Plan de Aviación de la provincia aprobado por el primer ministro para el período 2021-2030, con visión a 2050.



El aeropuerto tendrá una superficie de 130 hectáreas, incluyendo la plataforma, un enclave militar y una pista de aterrizaje de mil 800 metros.



Se prevé que la puesta en marcha del aeropuerto y la operación de las rutas aéreas a la isla Co To impulsen el desarrollo de la industria turística local, y contribuyan a las actividades de salvamento, seguridad y defensa de la provincia norteña.



Se espera que el distrito insular se convierta en un centro turístico de alta calidad en Vietnam y que forme parte de la estrategia de desarrollo sostenible de Quang Ninh.



Según el plan, la autoridad local desarrollará un hidroavión y un helipuerto en Ha Long, Cam Pha, Van Don, Co To, Dong Trieu, Uong Bi y áreas potenciales para diversificar los productos turísticos.



En los dos primeros meses de 2023, la provincia recibió a unos 3,35 millones de visitantes y ganó más de 274,7 millones de dólares de los servicios turísticos, según el Servicio de Turismo provincial.



Vietnam alberga 22 aeropuertos civiles, 10 de los cuales son internacionales. Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh y Noi Bai en Hanoi son los más grandes.



Según el plan maestro, para 2050, Vietnam tendrá 31 aeropuertos, incluidos 14 de ellos internacionales y 17 domésticos, lo que lo convierte en uno de los países con menor densidad de aeropuertos del mundo.

La isla Co To, a unos 170 kilómetros de Hanoi, tiene un gran potencial para el turismo marítimo e insular. VNA/PCV