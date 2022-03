El tren de lujo The Vietage

Hanoi (VNA)- El tren de lujo The Vietage planea reabrir el servicio de transporte ferroviario entre las ciudades centrovietnamitas de Da Nang y Quy Nhon a partir del abril, según informó la Corporación Nacional de Ferrocarriles (VNR).De acuerdo con lo planeado, el tren saldrá cada mañana de la estación Da Nang, ubicada en la ciudad homónima, hacia Dieu Tri, en la urbe de Quy Nhon, y regresará al lugar de partida por la tarde.Con buenas condiciones en los servicios tanto como en el diseño, The Vietage brindará a los viajeros experiencias y conocimientos durante el proceso de descubrimiento de las tierras centrales, especialmente las conocidas localidades como Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai y Binh Dinh.A fines de 2021, The Vietage fue honrado entre los seis recorridos en tren más atractivos de Asia por la cadena estadounidense CNN./.