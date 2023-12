Can Tho, Vietnam (VNA)- El vicepresidente del Comité Popular de Can Tho Duong Tan Hien sostuvo hoy un encuentro con una delegación visitante del Consulado General británico en Ciudad Ho Chi Minh, en el cual las partes expresaron su intención de impulsar la cooperación en educación, salud e infraestructura de transporte.Al frente de la comitiva, el cónsul general adjunto, Sam Wood, mostró su esperanza de que las localidades del Reino Unido puedan conectarse y colaborar con esta ciudad vietnamita del delta del Mekong en esas mencionadas esferas, y disfrutar de las condiciones favorables creadas por las autoridades municipales.El diplomático prometió participar en la organización de diversas actividades de conexión durante su mandato para estimular las inversiones británicas en Can Tho.Por su parte, Tan Hien resaltó que los tres sectores son las prioridades de atracción de inversiones de la ciudad y que Can Tho da la bienvenida a empresas del Reino Unido para estudiar el mercado local y establecer cooperación en la localidad. Can Tho desea aprovechar las oportunidades generadas por el Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y Vietnam (UKVFTA), que mejora el comercio entre con las empresas británicas, particularmente en los campos como el arroz, las frutas y la pesca.Entre enero y octubre, el valor de las exportaciones de Can Tho a Reino Unido alcanzó 19,51 millones de dólares con los productos principales como arroz, mariscos y artículos artesanales./.