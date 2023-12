Quang Nam, Vietnam (VNA)- El Día de Cultura Surcoreana en el casco antiguo de Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam, acapara gran atención del público local y turistas domésticos y extranjeros.La subdirectora del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Thi Thu Hien, dijo que el evento ofrece un espacio para que los visitantes experimenten las culturas de Hoi An y Corea del Sur con diversas actividades, incluida la elaboración de kimchi y linternas, juegos folclóricos y dibujo de máscaras.En el evento también se exhibirán productos desatados, artículos elaborados a mano y survenirs de la ciudad de Hoi An. En particular, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos de baile aleatorio de K-pop.El año 2023 marca el próspero desarrollo de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Corea del Sur. Quang Nam ha establecido vínculos con muchas localidades y organizaciones surcoreanas y recibió una gran inversión del estado peninsular para proyectos de desarrollo económico y de producción.El casco antiguo de Hoi An, patrimonio cultural mundial reconocido por la UNESCO, es también un destino favorito de muchos turistas surcoreanos cuando viajan a Vietnam.El Día de Cultura Surcoreana se celebró por primera vez en la provincia de Quang Nam en 2017./.