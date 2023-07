El libro refleja el pensamiento del máximo dirigente de Vietnam sobre el liderazgo y las direcciones sobre la salvaguardia nacional. (Fuente:baochinhphu.vn)

Hanoi (VNA) - El libro sobre la política militar y la estrategia de defensa nacional en el nuevo período del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, refleja su pensamiento constante sobre el liderazgo y las direcciones sobre la salvaguardia nacional, según evaluaron diversos expertos, investigadores y miembros del Partido.

El libro recién publicado, cuyo título se traduce como “Algunos temas sobre la política militar, la estrategia de defensa nacional durante la causa de construir y defender la Patria socialista de Vietnam en el nuevo período”, comprende 39 artículos, discursos y entrevistas de Nguyen Phu Trong, quien también es secretario de la Comisión Militar Central.



La primera sección, con 21 artículos, discursos y entrevistas, se centra en la construcción del Ejército Popular de Vietnam (EPV) en un ejército revolucionario, regular, de élite y moderno en el nuevo período.



La segunda sección, con 18 artículos y discursos, trata sobre la construcción de fuerzas del ejército ligeras, fuertes y orientadas a la modernidad para cumplir con los requisitos y tareas en todas las circunstancias.



Mientras tanto, la tercera está reservada para un escrito del teniente general Nguyen Chi Vinh, ex miembro del Comité Central del PCV, ex miembro de la Junta Permanente de la Comisión Militar Central y ex viceministro de Defensa Nacional, el cual afirmó que Nguyen Phu Trong es un líder con una mentalidad dialéctica y una visión estratégica sobre la formación de la política militar y la estrategia de defensa para salvaguardar el Vietnam socialista.



El coronel Le The Mau, exjefe del Departamento de Información Científica Militar del Instituto de Estrategia de Defensa, calificó el libro como un documento político importante con un significado histórico, que define las tareas de defensa a corto y largo plazo en el proceso de construcción y preparación para defender con firmeza la institución política, la soberanía nacional y la innovación en el proceso de integración internacional.

Reiteró que los artículos del libro incluyen contenidos que se oponen a los puntos de vista erróneos y a la "evolución pacífica" en los campos de la ideología y la cultura dentro de las fuerzas armadas.

Enfatizó la necesidad de estar muy alerta contra los complots de fuerzas hostiles para desvirtuar la línea de defensa nacional y la seguridad de los pueblos.

Al mencionar los 18 artículos y discursos del máximo dirigente partidista en la segunda sección del libro, Dang Thanh Huong, subjefe del Departamento de Comunicación de la Revista de Derecho y Desarrollo de la Asociación de Abogados de Vietnam, dijo que el libro es un documento valioso tanto en la teoría como en la práctica, afirmando el liderazgo absoluto y directo del Partido en todos los aspectos del EPV.

El libro es una guía para que los funcionarios, los miembros del Partido y las personas investiguen y estudien a fin de obtener una idea de la defensa en la nueva situación, resaltó.

Por su parte, Vu Anh Nguyet, miembro del Partido en el Ministerio del Interior, enfatizó que el libro tiene un valor en términos de teoría y práctica, que refleja la visión estratégica del jefe del Partido sobre la defensa militar y el ejército.

En la situación actual, dijo, cada ciudadano vietnamita debe comprender a fondo la línea de defensa nacional y las tareas de protección de la Patria.

Al afirmar que el libro tiene un valor no solo en el campo de la defensa nacional sino también en otros campos, Tran Thi Na, profesora de la escuela secundaria Minh Khai en Hanoi aseveró que esta obra muestra claramente el pensamiento creativo y la responsabilidad ante el Partido y el Pueblo del secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong.

Añadió que el libro debe promoverse entre el público para aumentar su conciencia sobre la responsabilidad y las tareas en la defensa nacional./.