Hanoi (VNA)- Premier Village Danang Resort, ubicado en la central ciudad vietnamita de Da Nang , ocupó el primer lugar en el listado de 10 hoteles para familias más amigable de Asia en 2023, según la página especializada en viajes Tripadvisor.Esa alta valoración se fundó en lo moderno, los servicios de alta gama de sus instalaciones y los deliciosos platos que ofrece a precios asequibles.Según el periódico electrónico Nhan Dan, Premier Village Danang Resort superó a otros resorts de lujo de fama mundial en Italia, Estados Unidos, Australia, Japón, Brasil y México.En segundo lugar fue elegido el hotel Angsana Lang Co, en la también central provincia vietnam ita de Thua Thien Hue, y en décimo, Premier Village Phu Quoc Resort, en una isla del sur del país.La lista forma parte del Premio Traveler’s Choice Best of the Best Awards de Tripadvisor, elaborada en base a la votación de expertos y viajeros./.