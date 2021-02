Lao Cai, Vietnam (VNA) Sa Pa constituye siempre un destino atractivo para los turistas en cada ocasión del Año Nuevo Lunar. A pesar de que la epidemia del COVID-19 atemoriza a mucha gente, ese polo turístico siguió atrayendo a una gran cantidad de visitantes.El poblado de Sa Pa, en la provincia norvietnamita de Lao Cai, recibió cada día vehículos de turistas. Muchas familias eligieron Sa Pa como destino para pasar unas vacaciones familiares durante el largo asueto del Año Nuevo Lunar.Nguyen Bich Thuy, residente en el distrito Hoan Kiem, en Hanoi, dijo que toda su familia eligió Sa Pa porque no hubo ningún brote epidémico en este sitio y le gustó la atmósfera aquí durante el Año Nuevo Lunar.La provincia de Lao Cai en general y Sa Pa en particular todavía se consideran un destino seguro, donde no han reportado hasta la fecha casos positivos del COVID-19.Como localidad clave del desarrollo turístico, el poblado de Sa Pa ha aplicado de forma rápida y urgente el sistema de prevención y control contra la epidemia.Los hoteles y restaurantes en Sa Pa han prestado especial atención a la desinfección, prevención y control epidémico para garantizar la seguridad y crear la confianza de los visitantes cuando vienen aquí.Por tal motivo, durante la ocasión del Año Nuevo Lunar, la industria sin humo en Sa Pa se mantuvo operando normalmente. Casi el 60 por ciento de los hoteles y restaurantes en este lugar se reservaron a pesar de que la mayoría de los festivales se suspendió temporalmente por la epidemia.De acuerdo con Nguyen Tien Dat, representante de Amazing Hotel en Sa Pa, el hotel se desinfecta dos veces por semana y recomienda a los huéspedes usar mascarillas y lavarse las manos dentro y fuera de sus instalaciones para garantizar la prevención.Gracias a la belleza de su paisaje natural, el aire fresco y la gente amable, junto con los esfuerzos del gobierno local, el sistema de restaurantes, hoteles y resorts, Sa Pa siguió siendo un destino seguro y atractivo para los turistas en este Año Nuevo Lunar./.