Quang Nam, Vietnam (VNA) – El santuario de My Son, reconocido como patrimonio cultural mundial por la UNESCO, se esfuerza por recibir 300 mil visitantes en 2023, según la junta directiva del sitio, ubicado en la provincia centro vietnam ita de Quang Nam.En promedio, el sitio recibió hasta mil 500 visitantes por día en los primeros meses de este año, en su mayoría de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, Malasia, Indonesia, India y China.Con tal de servir mejor a los visitantes, la junta ha estado implementando varios proyectos de transformación digital para mejorar la eficiencia de la conservación y promover los valores del patrimonio, incluida la digitalización de artefactos conservados en el sitio y el museo.Declarado como patrimonio cultural de la humanidad en 1999, el Santuario My Son , integrado por unos 70 monumentos construidos durante los siglos VII y XII, fue el conjunto de templos más importante del hinduismo en este territorio, en aquella época.En las guerras pasadas en Vietnam, se destruyó una parte considerable del complejo, pero después de múltiples restauraciones, My Son reivindicó, paso a paso, la original apariencia de un majestuoso santuario hindú perteneciente a una cultura resplandeciente perdida./.