El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, en la reunón. (Foto: VNA)

Los titulares de las Asambleas Nacionales de CLV y el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA)- La primera sesión plenaria de la cumbre de las Asambleas Nacionales (AN, Parlamento) de Camboya, Laos y Vietnam (CLV) quedó inaugurada hoy en la capital laosiana, Vientiane.Al intervenir en la reunión, el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, felicitó a las AN de Camboya, Laos y Vietnam por elevar la cooperación al máximo nivel parlamentario y apreció su cooperación integral para apoyar a los gobiernos en el desarrollo económico, cultural y social, garantía de seguridad social en la región del Triángulo de Desarrollo Camboya-Laos-Vietnam (CLV-DTA), en particular, y los tres países, en general.En el complicado contexto regional e internacional, la cumbre demuestra la determinación de promover la cooperación parlamentaria de los tres países, en contribución a fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos, así como promover la colaboración trilateral en reducción de la brecha de desarrollo, eliminación de la pobreza y desarrollo sostenible hacia la construcción de CLV-DTA como un área de desarrollo ejemplar de la región.En sus palabras inaugurales, el presidente de la AN de Laos, Saysomphone Phomvihane, destacó el significado de la primera cumbre parlamentaria de CLV en el actual contexto internacional y regional con desafíos y oportunidades entrelazados y subrayó la necesidad de que los órganos legislativos de las tres naciones continúen promoviendo las relaciones amistosas y la solidaridad, y fortaleciendo la cooperación económico-cultural-social entre Camboya, Laos y Vietnam.Con el tema de "Fortalecer el papel parlamentario en la promoción de la cooperación integral entre Camboya, Laos y Vietnam", el titular de la AN de Laos confió en que los delegados intercambiarán enfoques, propuestas y medidas destinadas a fomentar la colaboración mediante el canal del Parlamento a favor de impulsar el comercio, la economía, la protección ambiental, la cooperación en la prevención del crimen transnacional y el cumplimiento de la demarcación fronteriza, la búsqueda de soldados desaparecidos, la estabilización de la seguridad y la sociedad de los tres países, en general, y localidades en el área de CLV-DTA, en particular.En la primera sesión plenaria, los presidentes de las AN de Camboya, Laos y Vietnam evaluaron que el establecimiento de este mecanismo contribuye a profundizar aún más la amistad, la solidaridad y la cooperación integral entre los tres países.Afirmaron el compromiso de continuar profundizando la asociación parlamentaria para mantener una estrecha colaboración y beneficio mutuo entre las AN de los tres países en aras de cultivar la amistad y la solidaridad y promover la cooperación integral en todos los campos.En su discurso, el presidente de la AN de Vietnam, Vuong Dinh Hue, destacó que la relación de solidaridad, amistad, cercanía y confianza política entre Camboya-Laos-Vietnam constituye un patrimonio invaluable con significado estratégico en la causa de la construcción, defensa y desarrollo de las tres naciones.Vietnam siempre valora y considera el desarrollo de las relaciones de amistad y solidaridad con Laos y Camboya como la tarea estratégica y de máxima prioridad en su política exterior, confirmó.Vuong Dinh Hue presentó propuestas y medidas para robustecer la cooperación entre las tres AN en términos de política-asuntos exteriores, economía-comercio-inversión, cultura-sociedad y medio ambiente-lucha contra el cambio climático.Con anterioridad, en el encuentro con los titulares de las Asambleas Nacionales de CLV, Thongloun Sisoulith subrayó que la realización de los mecanismos de cooperación a nivel de máximos dirigentes partidistas, gubernamentales y parlamentarios contribuye a enriquecer aún más los buenos nexos entre Camboya, Laos y Vietnam, brindando beneficios a la gente de las tres naciones, especialmente a la región CLV-DTA.A su vez, la presidenta de la AN de Camboya, Khuon Sudary, consideró a esta reunión de alto nivel como una oportunidad para que los líderes parlamentarios se reúnan y fortalezcan el entendimiento y el vínculo entre los tres órganos legislativos con el fin de superar dificultades y desafíos.Por su parte, Vuong Dinh Hue, enfatizó que la conferencia es un hito importante para hacer realidad el acuerdo de los jefes de los tres partidos, creando un nuevo mecanismo de alto nivel para la prosperidad de los pueblos de Camboya-Laos-Vietnam, en contribución a garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo./.