En la provincia de NInh Binh (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Luego de un largo periodo bajo el impacto de la pandemia de COVID-19, en cumplimiento de las directrices relevantes del Gobierno, el turismo y las localidades de Vietnam se han preparado con esmero y van reanudando sus actividades.



Los cuatro días de asueto por la Liberación del Sur y la Reunificación del país y el Día Internacional de los Trabajadores, del 30 de abril al 3 de mayo, vieron aumentar el número de viajeros al mismo nivel que antes de la pandemia. Aunque la mayoría fueron nacionales, es considerado un buen augurio para una temporada turística veraniega en ebullición, según un artículo del periódico electrónico Nhan Dan.



Según el Servicio de Turismo de Hanoi, en ese periodo, la capital registró más de 550 mil llegadas, un aumento interanual de casi 20 veces, incluidas unas dos mil foráneas.



Los destinos más visitados fueron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Templo de la Literatura Van Mieu-Quoc Tu Giam, el espacio peatonal alrededor del lago Hoan Kiem, el complejo de diversiones de Thien Duong Bao Son y el parque zoológico de Thu Le.



Los ingresos por tal concepto se estiman en 65 millones 300 mil dólares, un aumento de 17 veces frente a igual etapa de 2020, a los cuales los centros comerciales y servicios de comida aportaron aproximadamente el 40 por ciento ( 15 por ciento).

El sector de cultura, deportes y turismo municipal organizó un abanico de actividades para satisfacer la demanda de los capitalinos y visitantes. Conviene subrayar el Festival de Regalos Turísticos de Hanoi 2022, que, además de productos de souvenir artesanales, incluyó espectáculos artísticos callejeros, exposiciones y una feria con cien stands de presentación de programas y ofertas turísticos para verano y el periodo en que Vietnam alberga los XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 31).



La Junta administrativa del área del lago Hoan Kiem y el casco antiguo de Hanoi informó que en sus momentos pico, este recinto acogió entre 50 y 60 mil personas, casi el triple de la cifra alcanzada en la etapa sin COVID-19.



Igualmente hubo un notable incremento en la afluencia turística a localidades a lo largo del país. Sa Pa, la mayor atracción de la norteña provincia de Lao Cai, recibió hasta 98 mil llegadas durante los primeros dos días de vacaciones, una subida del 122 por ciento frente al mismo lapso de 2019 (temporada alta antes del brote de la pandemia), el 755 por ciento comparando con el 2020 y el 225 por ciento en el caso de 2021. Se calcula que sus ganancias en el plazo superen los 12 millones 840 mil dólares.



Mientras, la septentrional provincia de Hai Duong reportó récords de visitantes a sus vestigios y paisajes como el observado en la Zona Nacional Especial de Reliquias de Con Son-Kiep Bac, que duplicó la cifra de 2019.



En la costa central, la provincia de Thanh Hoa contabilizó más de 577 mil llegadas y aproximadamente 87 millones 51 mil dólares por vía de turismo, para aumentos interanuales del 85,6 y el 123 por ciento.



El municipio vecino, Nghe An, impresionó con una nutrida afluencia de peregrinos a su Zona Nacional Especial de Reliquias de Kim Lien, dedicada al Presidente Ho Chi Minh, respetable líder del pueblo vietnamita. Estadísticas preliminares revelan que en los primeros dos días de asueto el área recibió más de 40 mil nacionales y extranjeros. Los hoteles de tres a cinco estrellas en la localidad playera de Cua Lo operaron al 70-90 por ciento de sus capacidades.



En la provincia de Quang Binh descuellan las cuevas de Phong Nha y Thien Duong, el arroyo de Nuoc Mooc, la zona de remo tradicional en el distrito de Bo Trach, el río de Nhat Le y los destinos de ecoturismo, que dieron la bienvenida a unos 115 mil visitantes. Todos los alojamientos turísticos cerca del Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang marcaron una tasa de ocupación de al menos el 95 por ciento.



La provincia de Thua Thien-Hue experimentó su punto álgido el 30 de abril y el 1 de mayo, cuando sus hoteles de tres a cinco estrellas estuvieron ocupados casi por completo, con unos 28 mil vacacionistas de los 45 mil registrados durante el asueto.



La ciudad de Da Nang, también polo turístico de la región, fue destino de más de 254 mil viajeros, cifra multiplicada por 3,4 veces en comparación con la de 2021, según el Servicio local de Turismo. Sus mayores atracciones incluyeron el resort Sun World Ba Na Hills, el parque de agua termal de Nui Than Tai y las montañas de Ngu Hanh Son (Montañas de los Cinco Elementos).



En el sur, a pesar de la pertinaz lluvia durante las primeras tres jornadas, hubo 284 mil llegadas a la provincia costera de Ba Ria-Vung Tau, 91 mil de las cuales corresponden al 2 de mayo.



Varias empresas turísticas consideran que la alentadora recuperación del número de excursionistas se debe al control efectivo de la pandemia, lo cual ayudó a adaptar con seguridad el sector a la nueva normalidad. Un ejecutivo de Aza Travel la atribuyó a una mayor demanda de viaje tras un largo periodo de interrupción y a los buenos preparativos de las compañías en esa industria.



La situación evidencia también la confianza de los turistas en las actuales medidas de prevención del Covid-19, dijo, pues la industria sin humo nacional se ha valido de sus experiencias acumuladas en los pasados brotes para mantener las operaciones convencionales y promover las virtuales. Hace poco desplegó con éxito actividades de reactivación a nivel nacional, sobre todo la reanudación de rutas aéreas domésticas.



Los turoperadores y localidades igualmente se prepararon renovando sus productos y ofreciendo festivales y actuaciones artísticas. Los precios de los recorridos y el transporte en ocasión de los días feriados repuntaron, pero a un nivel razonable.



Se pronosticó que este año las llegadas internacionales permanecerán limitadas debido al Covid-19, no obstante, el turismo nacional se reanimará y mantendrá una tendencia alcista.



Por lo tanto, expertos destacaron la necesidad de implementar de modo entusiasta los programas de desarrollo de mercado y de promoción in situ y en las plataformas digitales, así como fomentar la cooperación entre localidades a fin de crear productos capaces de satisfacer la demanda de los turistas nacionales e internacionales./.