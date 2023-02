Según el medio, Asia ha vuelto al mapa turístico global con el restablecimiento de los servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre, pero las llegadas no han recuperado su nivel usual. Esto concederá más tiempo para enriquecer experiencias de viaje, señala.Al explicar su primera recomendación –Vietnam–, la articulista destacó “una serie de destinos perfectamente esparcidos de norte a sur”, según informó el periódico Nhan Dan.Tras explorar la capital nacional, Hanoi, con el icónico lago Hoan Kiem, abrazado por sinuosos caminos y espectáculos de títeres acuáticos, los visitantes pueden tomar el tren expreso Thong Nhat (Reunificación), que corre a lo largo de todo el país.Dormirán en cómodas literas y al día siguiente se bajarán en la central ciudad de Hue para descubrir las ruinas de los palacios reales.Al sur de esa urbe se halla la localidad portuaria de Hoi An, única por sus calles entrelazadas, casas de los comerciantes de tiempos pasados, mercados y lugares para comer. Los viajeros pueden ir en taxi a la playa de An Bang para disfrutar de restaurantes y bares que dan al mar.Si siguen en el tren, llegarán a la sureña metrópoli de Ciudad Ho Chi Minh, poseedor de diversos lugares para ir de compras y comer, así como sitios reveladores de la historia vietnam ita como el Museo de Vestigios de Guerra.La lista de The Telegraph incluye, además, el archipiélago de Raja Ampat y la isla turística de Bali (Indonesia), Singapur, la ciudad de Luang Prabang (Laos), el Himalaya (Nepal), Sri Lanka, la ruta Tokio-Ise-Kioto (Japón) y Bután, entre otras atracciones./.