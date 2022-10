Hanoi (VNA)- El presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum , se reunió hoy en Hanoi con el presidente y director general del Grupo de Telecomunicaciones e Industria Militar Viettel, Tao Duc Thang, como parte de su visita oficial a Vietnam.En la cita, Duc Thang informó al dirigente camboya no sobre la situación comercial de Viettel y de su filial en el país vecino, Metfone Junto con las actividades comerciales nacionales, Viettel se enfoca en expandir su negocio al exterior y actualmente, el grupo opera en 10 mercados internacionales, incluido Camboya, destacó.Camboya es el primer mercado extranjero de Viettel , evocó, y continuó que en 2009, la entidad inauguró los servicios de teléfonos móviles Metfone en el país vecino, marca que se ha convertido en la actualidad en el mayor operador de telecomunicaciones en Camboya en términos de suscriptores, ingresos e infraestructura de red.Junto a la expansión de la cobertura de la red de telecomunicaciones, Metfone también participa activamente en el proceso de transformación digital de Camboya, a través de proyectos concernientes para los sectores de educación, información y comunicaciones, así como financia sus programas de seguridad social, precisó.Duc Thang aprovechó la ocasión para agradecer a los dirigentes y al pueblo de Camboya por el valioso apoyo a Metfone y solicitó a Say Chhum y las autoridades pertinentes continuar prestando atención y creando condiciones favorables para que su filial prospere y constribuya más al proceso de desarrollo y transformación digital en ese país en el futuro.A su vez, Say Chhum afirmó que el desarrollo de Metfone también coadyuva al progreso de Camboya en el campo de las telecomunicaciones y la transformación digital.Por tal motivo, apreció las propuestas del grupo vietnamita y prometió transmitir esas solicitudes a su Gobierno y las autoridades relevantes./.