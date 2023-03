Da Nang, Vietnam (VNA)- La ciudad de Da Nang se considera una de las puertas de entrada turística internacional más importantes de Vietnam. Después de un año de apertura total del país indochino a las actividades de la llamada industria sin humo , esta urbe ha registrado una recuperación positiva de los mercados turísticos internacionales.Los primeros mercados internacionales que enviaron turistas a Da Nang después de la pandemia de la COVID-19 fueron países del Sudeste Asiático, Corea del Sur, Taiwán (China) e India. Un año después de que Vietnam abriera los cielos, el Aeropuerto Internacional de Da Nang volvió gradualmente al bullicio con la reanudación de una serie de vuelos directos internacionales y la apertura de nuevas rutas."Da Nang es una de las localidades con, quizás, la mejor recuperación en el país en términos de visitantes internacionales. Hasta este punto, hemos restaurado aproximadamente 50 vuelos internacionales. En los primeros dos meses del año, alcanzamos alrededor del 90 por ciento del pico de 2019. Por lo tanto, se puede decir que en 2023, la señal de visitantes internacionales a Da Nang será muy buena, lo que creará un impulso para que 2024 alcance la cifra de 2019", dijo Cao Tri Dung, presidente de la Asociación de Turismo de Da Nang.Famosos sitios turísticos y atracciones como Ba Na Hills, Parque Nui Than Tai y el Museo de Escultura Cham han registrado impresionantes visitas de regreso. En particular, la reliquia nacional especial de las montañas Ngu Hanh Son (las Montañas de los Cinco Elementos), ubicada en la carretera que conecta Da Nang con el casco antiguo de Hoi An, Patrimonio Mundial de la Humanidad, recibe un promedio de tres a cinco mil turistas todos los días.Al captar los cambios en los gustos de los turistas tras la pandemia, Da Nang lanza una serie de nuevos productos orientados a criterios ecológicos, además de aprovechar los recursos disponibles del mar, islas, ríos y montañas, así como los productos que han creado la marca de esta ciudad como el Festival Internacional de Fuegos Artificiales, el Festival Gastronómico Internacional y el Festival de Turismo de Golf./.