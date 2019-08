Ciudad Ho Chi Minh, (VNA)- El turismo vietnamita prevé alcanzar un crecimiento estable con nuevos destinos de alojamiento y grandes flujos de inversión colocados en el sector, vaticinaron especialistas.

En la isla de Phu Quoc, Vietnam (Fuente: VNA)

De acuerdo con los expertos, la llamada industria sin humo de Vietnam, así como las de Myanmar, Camboya, Laos y Tailandia, adquieren hoy un progreso dinámico gracias a los esfuerzos de los gobiernos por impulsar el desarrollo del sector.Añadieron que esa rama de la región deltaica del Mekong obtendrá en el futuro un avance crucial y recaudará gran inversión tanto dentro como fuera del país.Según el vicepresidente del grupo Informa Markets de Asia, Michael Duck, se refirió a la gran cantidad de rutas aéreas que conectan Vietnam y otros países en el mundo con los servicios de las aerolíneas tradicionales y también las nuevas como Vinpearl Air.Por su parte, el sistema hotelero también experimenta movimientos dinámicos de las marcas internacionales como Oyo Hotels &Homes, que inyectará 50 millones de dólares en Vietnam, y Eastin Grand Resort Vung Tau, que aspira a contar en 2022 con más de 190 villas y cuatro mil centros de alojamiento, así como Centara Hotel& Resort, con el plan de inaugurar al menos 20 hoteles en el país en 2024.Mientras, el sistema cruceros como Mekong Jewel prevé iniciar una ruta por el río Mekong en 2020.En especial, el Banco Asiático para el Desarrollo aprobó un paquete crediticio de 45 millones de dólares para Vietnam a fin de convertir a las provincias de Hoa Binh, Nghe An, Quang Binh, Quang Tri y Thua Thien- Hue en destinos turísticos competitivos.A su vez, la presidenta del grupo Radisson en Asia- Pacífico, Katerina Giannouka, notificó que las playas centrales de Vietnam devinieron destinos atractivos para los vacacionistas foráneos.Destacó el entablamento de la cooperación entre su corporación y la empresa Indochina Hoi An Beach Villas, subordinada del grupo doméstico Bamboo Capital, para implementar un proyecto hotelero en el casco antiguo de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam.- VNA