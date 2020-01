Turistas en Phong Dien, Can Tho. (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Localizada en el centro del delta del río Mekong, la ciudad de Can Tho presta especial atención en el desarrollo de sus típicos productos turísticos, aprovechando sus potencialidades como urbe ejemplar de la región fluvial.

Uno de estos es el turismo fluvial con los sitios famosos como el embarcadero Ninh Kieu, y los mercados flotantes Cai Rang y Phong Dien…



A lo largo del río se encuentran muchas ecoparques como la aldea turística My Khanh, Con Son y Rach Chuoi…, en donde los turistas pueden visitar y disfrutar de variedades de frutas.



Estos son condiciones favorables para que Can Tho desarrolle productos turísticos distintivos, con el fin de atraer a más turistas por sus propias singularidades.



De acuerdo con el subdirector de Cultura, Deportes y Turismo de Can Tho, Nguyen Minh Tuan, esta ciudad ha puesto en servicio la vía turística fluvial con la partida en el muelle Ninh Kieu, la cual llevará a los visitantes a los lugares de interés. Dos rutas principales son Ninh Kieu- Cai Rang- Phong Dien y Ninh Kieu- Binh Thuy.



El 11 de diciembre, la empresa Victoria Mekong Cruises celebró un acto para poner en funcionamiento el crucero Victoria Mekong en el puerto Cai Cui, en el distrito de Cai Rang de esta urbe.



Se trata de uno de los primeros cruceros de cuatro estrellas que parte de Can Tho para llevar a los turistas a la capital camboyana de Phnom Penh en un viaje de tres a cuatro noches.



Según representantes de esa compañía, Victoria Mekong cuenta con cuatro pisos, una eslora de 76,8 metros y manga de 13,2 metros y es capaz de atender a unos 70 pasajeros.



Tiene 33 cabinas de 25 metros y dos cabinas VIP de 45 metros, un restaurante de 360 grados de vista, además de zonas de recreación y relajación como tienda, spa, biblioteca y sala de cine.



En el crucero, los turistas pueden experimentar diferentes actividades como participar en una clase de gastronomía, disfrutar de actuaciones de la música tradicional de los Khmeres y del delta del río Mekong.



Además los excursionistas pueden recorrer sitios como el mercado flotante Cai Rang; visitar las aldeas de oficios tradicionales en el cayo Ong Ho; conocer sobre la convergencia de las culturas de Vietnam, China, Khmer y Cham en la provincia de An Giang; y escuchar la historia contada por los locales sobre esta tierra.



La selección a Can Tho como el destino principal para el crucero Victoria Mekong forma parte de la estrategia a largo plazo de la Victoria Mekong Cruises, la cual pretende convertir a esta urbe en un centro del turismo fluvial que conecta el delta del río Mekong con Camboya.



En 2015, Can Tho fue honrada por la página web Mysterious World como una de las ciudades con canales más bellas del mundo. En noviembre del año pasado, otra vez esta ciudad ribereña fue seleccionada por Earthnworld como una de las 10 ciudades con canales más hermosas del planeta.



En agosto pasado, Can Tho figura entre las 15 ciudades con canales más bellas del mundo elegidas por Getty Images, junto con Venecia de Italia, Saint Petersburgo de Rusia, Ámsterdam de Países Bajos y Birmingham de Reino Unido.



Esta urbe prioriza el desarrollo de dos productos que son el turismo fluvial y el turismo MICE mediante la realización del proyecto “Diseñar y crear productos turísticos típicos de la ciudad de Can Tho en el período 2018- 2020, con vista hacia 2030”./.