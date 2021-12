Playa Cua Lo en Nghe An (fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) - Los expertos vietnamitas recomendaron establecer una hoja de ruta para recuperar el sector turístico, severamente afectado por la pandemia del COVID-19 , la cual se centrará primero en los viajes domésticos.Tal recomendación fue dada a conocer durante una conferencia sobre turismo en la provincia central de Nghe An, en la que también enfatizaron la necesidad de implementar políticas de impuestos y préstamos para las empresas, así como la capacitación de recursos humanos.El viceprimer ministro Vu Duc Dam sugirió que Vietnam debe promover los viajes nacionales, desarrollar el turismo comunitario y digitalizar los recursos del turismo cultural.Agregó que esto no solo traerá beneficios económicos, sino que también ayudará a llevar el desarrollo a áreas remotas.Dijo que Vietnam no debería apresurarse en reabrir el turismo a las llegadas internacionales, y necesita una hoja de ruta con pasos específicos.“Es necesario tener muy buenos preparativos antes de abrir el sector turístico. Para ello, tenemos que administrar vacunas de refuerzo de manera rápida, así como contar con suficientes medicamentos y trabajadores de la salud en caso que los turistas se infecten”, dijo Duc Dam.Las estadísticas del Ministerio de Salud mostraron que en el país se han administrado más de 144,5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, y cerca de 65,4 millones de personas fueron vacunadas con dos dosis y aproximadamente 2,3 millones inoculadas con tres hasta el 24 de diciembre.La Conferencia de Turismo 2021 tuvo como objetivo discutir formas de acelerar la recuperación y el crecimiento de la industria sin humo. Un total de 19 provincias y ciudades clave en esa rama también se unieron a la conferencia virtual.El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Doan Van Viet, dijo que las posibles tendencias de viaje después de una pandemia pueden incluir destinos seguros, servicios que minimicen los contactos, recorridos en grupos pequeños durante un período corto de tiempo y otros basados en la naturaleza de los centros turísticos.Dijo que es necesario entender las tendencias y adaptarse con flexibilidad a ellas, así como contar con varias políticas para recuperar y desarrollar el turismo en un nuevo contexto.En Vietnam, la industria sin humo generó unos 32 mil 800 millones de dólares en ingresos en 2019, el 9,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y creó alrededor de 2,5 millones de puestos de trabajo.Nguyen Quoc Ky, presidente de Vietravel, sugirió que el gobierno tenga políticas específicas sobre términos de pago e intereses de préstamos para el sector turístico, así como implementar iniciativas turísticas para recuperar el mercado interno y atraer turistas internacionales.Según la Oficina General de Estadísticas, el número total de visitantes internacionales a Vietnam en 2020 alcanzó solo 3,8 millones, una disminución interanual de 78,7 por ciento./.