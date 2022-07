Foto de ilustración (Fuente: Vietjetair.com

Promoción de la aerolínea (Fuente:Vietjetair.com)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)– La aerolínea de bajo costo Vietjet lanzó 18 mil 688 boletos promocionales con tarifas súper bajas a partir de cero dong (los impuestos y tasas no están incluidos), aplicadas a todas las rutas que conectan Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, y Phu Quoc con cinco ciudades indias: Nueva Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad y Bangalore.Los boletos promocionales están disponibles del 19 al 21 de julio de 2022 en la página web www.vietjetair.com y la aplicación Vietjet Air. El período de viaje aplicable es del 15 de agosto de 2022 al 26 de marzo de 2023 (no se aplica precio reducido a días festivos), aplicado a todas las rutas entre los dos países. Los clientes pronto podrán optar por el programa "Vuela ahora - Paga después" fácilmente con solo tres minutos de registro en línea para rutas internacionales.Las nueve nuevas rutas que unen Hanoi/Ciudad Ho Chi Minh/ Da Nang con Ahmedabad/ Hyderabad/ Bangalore operarán a partir de septiembre con cuatro vuelos semanales cada una. Justo a tiempo para las vacaciones de fin de año, se explotarán las otras dos nuevas rutas, incluida Da Nang - Mumbai/Nueva Delhi.Vietjet actualmente opera cuatro servicios que unen Hanoi/ Ciudad Ho Chi Minh con Nueva Delhi/Mumbai en 3-4 vuelos por semana cada uno. Los servicios Phu Quoc - Mumbai/Nueva Delhi comenzarán a operar el 8 y 9 de septiembre respectivamente con 3-4 vuelos por semana.La red de vuelos directos de Vietjet de hasta 17 rutas ofrece a los pasajeros oportunidades de viaje más convenientes y económicas que nunca. Los viajeros ahora pueden tomar los vuelos de cinco horas a sus destinos favoritos en Vietnam e India sin necesidad de recurrir a ningún vuelo de tránsito como antes.Los nuevos vuelos directos harán que sea más fácil y asequible para los viajeros indios visitar no solo Vietnam, sino también conectarse con otros destinos del sudeste asiático como Bali, Singapur, Kuala Lumpur, Seúl, Busan, Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya y Taipei (China) a través de la red de conectividad Sur - Sudeste - Noreste de Asia de Vietjet.Los servicios de vuelo del país de 1,4 mil millones de habitantes de la India también contribuirán a la recuperación económica y turística de las localidades vietnamitas.Los visitantes vietnamitas que van a la India por turismo, MICE, con fines comerciales pueden solicitarlo fácilmente por vía electrónica sin el requisito de prueba de la COVID-19. /.