Hanoi (VNA)- Vietnam siempre concede importancia a la asociación estratégica integral con Rusia y considera al país euroasiático como uno de sus socios prioritarios, afirmó el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh durante una reunión hoy aquí con el ministro ruso de Asuntos Internos, general Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich.Durante el encuentro con el titular ruso, Minh Chinh mostró el deseo de Hanoi de continuar la cooperación práctica y efectiva con Moscú en todos los campos por el beneficio mutuo de los dos pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.Confirmó que el pueblo vietnamita siempre recuerda el apoyo incondicional brindado por el país europeo a Vietnam en su lucha por la liberación nacional y la reunificación tanto en el pasado como en la construcción y desarrollo nacional en el presente.También presentó la política exterior de Vietnam y la política de defensa de "cuatro no" de su país: no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.Propuso que en el futuro los dos países deberían fomentar el intercambio de delegaciones de todos los niveles, desplegar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y eliminar los obstáculos en la colaboración con el espíritu de armonizar intereses y compartir dificultades.En la cita, el anfitrión y el invitado mostraron la satisfacción por la buena marcha de las relaciones políticas y diplomáticas entre los dos países con la alta confianza.La cooperación económica desempeña un papel importante en los lazos bilaterales, pero el intercambio comercial sigue siendo modesto, valoraron.Mientras tanto, la cooperación en materias de petróleo, gas y energía entre Vietnam y Rusia ha registrado resultados positivos. Los dos países reanudaron oficialmente los vuelos directos entre Hanoi e Irkutsk y están considerando planes específicos para reabrir pronto los vuelos directos que conectan sus capitales. La parte rusa siempre facilita y garantiza la seguridad de la comunidad vietnamita para vivir, hacer negocios y estudiar de manera estable en su territorio.El ministro ruso afirmó que Vietnam es siempre una prioridad en la política exterior de su país y que Rusia desea seguir profundizando la asociación estratégica integral con Vietnam, especialmente en política, economía, comercio, intercambio de pueblo a pueblo, turismo y formación de recursos humanos./.