Hanoi (VNA)- El turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias, Exposiciones) de Vietnam ha experimentado una transformación cualitativa y cuantitativa en los últimos años, según expertos en la materia.De acuerdo con el periódico digital del Partido Comunista de Vietnam, el número de turistas MICE ha aumentado en el primer trimestre de este año.De enero a marzo, se estima que la agencia de viajes Ben Thanh Tourist realizó recorridos MICE para más de 8 mil turistas nacionales en dos ciudades importantes de Hanoi y Can Tho y las provincias de Ba Ria-Vung Tau, Phan Thiet, Bac Lieu y Ben Tre.Los servicios MICE entrantes de Ben Thanh también están prosperando. Tran Phuong Linh, director de marketing y tecnología de la información de Ben Thanh Tourist, dijo que la compañía ha organizado tours MICE para invitados extranjeros de Tailandia, Corea del Sur, Japón, China y otros países, con grupos de entre 200 y 400 invitados.“En el primer trimestre de este año, registramos un crecimiento de alrededor del 15% en llegadas MICE en comparación con el mismo período del año pasado", dijo Linh, y agregó: "Nuestro mercado de turismo MICE ha tenido un desempeño sólido y superó los objetivos proyectados".Los huéspedes MICE constituyen una gran parte de la base de clientes de la compañía Vietluxtour. En los primeros tres meses de este año, se registraron miles de nuevos huéspedes, lo que resultó en un aumento interanual del 35 % en el número de huéspedes y en los ingresos.Tran The Dung, director ejecutivo de Vietluxtour, dijo que del número total de turistas MICE nacionales en el primer trimestre de 2024, el 60% viajó en automóvil y tren, principalmente en rutas desde Ciudad Ho Chi Minh a Phan Thiet, Vung Tau, Nha Trang, Quy Nhon y Tuy Hoa, y de Hanói a Ha Long, Sapa, Ninh Binh y Sam Son. El coste medio de un tour MICE nacional es de 6 millones de dong (242,2 dólares estadounidenses) por turista.Según las empresas de viajes, la demanda MICE ha cambiado significativamente desde la COVID-19. Los tipos de servicios demandados se han vuelto más diversos y la atención se ha centrado en optimizar la calidad, y maximizar el valor y los beneficios de los eventos y actividades de conferencias dentro de los itinerarios de viaje.Clientes y empresas están interesados en integrar y actualizar características tecnológicas en productos MICE. Por ello, las empresas se están centrando en mejorar la forma de planificar y diseñar tours.Este año, Vietluxtour se centrará en fortalecer las actividades de atención al cliente y optimizar la calidad del producto para retener a los clientes existentes. La firma aumentará las actividades de marketing, especialmente el marketing online, para encontrar clientes MICE en los sectores inmobiliario, bancario y textil, que se prevé que obtengan buenos resultados este año.La empresa también aumentará sus actividades de promoción comercial participando en ferias comerciales y centrándose en el marketing para mercados emisores potenciales, especialmente en países asiáticos.El turismo MICE se ha convertido en un mercado importante, que atrae el interés y la inversión de Singapur, Tailandia, Malasia y China, entre otros países de la región, según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam. Esta modalidad turística genera seis veces más ingresos que el turismo convencional. En Vietnam, el modelo también se considera uno de los objetivos de la estrategia de desarrollo turístico.Los expertos locales expresaron su confianza en que Vietnam, como recién llegado, podría aprender de las experiencias de otros países para ayudar a que el segmento se volviera más profesional y exitoso. Esto podría lograrse aprovechando las ventajas existentes de los paisajes naturales, el patrimonio cultural y un sistema hotelero y turístico en rápido desarrollo.Bui Thi Ngoc Hieu, subdirectora del Servicio de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que ganar el premio "Mejor destino MICE de Asia" por cuarto año consecutivo es una prueba más de la capacidad y el atractivo de Vietnam y de la ciudad para organizar eventos y reuniones.Tran Doan The Duy, director ejecutivo de la empresa turística Vietravel, afirmó que este prestigioso premio motiva a las empresas de viajes vietnamitas a invertir y fortalecer su presencia en el mercado MICE.Vu The Binh, presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam , señaló que si bien muchos destinos apuntan al turismo MICE , sus servicios, que incluyen alojamiento, organización de eventos y productos turísticos, no son lo suficientemente atractivos. Como resultado, enfrentan desafíos para atraer invitados MICE a largo plazo y organizar eventos regulares. Binh recomendó una planificación integral para el desarrollo del turismo MICE para convertirlo en una industria lucrativa. Esto incluye fomentar la inversión a través de políticas y construir una red de alojamiento, entretenimiento y servicios comerciales de alta calidad para atender a grupos de visitantes grandes y adinerados./.