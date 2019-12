La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan (Fuente: VNA)

Moscú, 08 dic (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, expresó la certidumbre de que su visita oficial a Rusia contribuirá a profundizar aún más la asociación estratégica integral bilateral, por el desarrollo de cada país.Al conceder una entrevista a una revista de la Asamblea Federal de la nación euroasiática, en ocasión de su viaje a Rusia, Kim Ngan se pronunció en ese sentido y añadió que la actividad busca, además, intensificar la cooperación entre ambos órganos legislativos.Informó que como parte de su agenda, sostendrá encuentros con altos dirigentes anfitriones para debatir sobre los lazos multifacéticos, en especial en política- diplomacia, economía- comercio, defensa- seguridad, ciencia- tecnología y formación- educación.Por otro lado, reveló que asistirá, junto con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin , a la primera sesión del Comité de cooperación interparlamentaria bilateral.Al referirse a los lazos binacionales, la titular vietnamita destacó el buen avance de la asociación estratégica integral Vietnam- Rusia en todos los sectores. Resaltó la alta confianza política entre ambas partes, el intercambio constante de delegaciones de alto nivel, así como la coordinación estrecha en los foros regionales e internacionales.Notificó que el Parlamento vietnamita y la Duma Estatal y el Consejo de la Federación de Rusia, así como ambos gobiernos, se empeñan en establecer corredor legal, favorecer los negocios y los vínculos en economía, comercio e inversión, por la prosperidad de los dos países.Subrayó que la AN selló un acuerdo de colaboración con el Consejo de la Federación de Rusia, y también un pacto para el establecimiento del Comité de cooperación interparlamentaria con la Duma Estatal del país euroasiático.Mientras, las relaciones económicas- comerciales- inversionistas entre las dos partes experimentan en los últimos tiempos progreso dinámico, resaltó y citó que el valor del trasiego mercantil bilateral totalizó en 2018 alrededor de 4,5 mil millones de dólares, 30 por ciento más que 2017; y sumó los 3,4 mil millones de dólares en nueve meses de 2019.Añadió que la participación en el Tratado de Libre Comercio Vietnam- Unión Económica Euroasiática contribuye a intensificar los lazos en comercio e inversión.Por otra parte, Kim Ngan abordó también los lazos en el sector de energía y el empeño en implementar los proyectos de cooperación clave como la construcción del Centro de Estudios de Ciencias y Tecnología nuclear y otros sobre desarrollo de tránsito urbano y líneas ferroviarias en Vietnam, así como en ampliar la coordinación en sectores como tecnología y economía digital, desarrollo de gobierno electrónico y producción de pesticidas.Asimismo, la titular del órgano legislativo de Vietnam resaltó los lazos en formación, esfera de cooperación tradicional entre ambas partes, y también en turismo, cultura, e intercambio pueblo a pueblo.Enfatizó que Vietnam registra hoy más de cinco mil educandos que cursan estudios en Rusia, mientras que en 2018, el país euroasiático envió por encima de 600 mil turistas a la nación indochina.En la entrevista, la presidenta de la AN valoró altamente la cooperación entre las provincias de Vietnam y Rusia, tales entre Hanoi y Moscú, Ciudad Ho Chi Minh y San Petersburgo; así como entre Binh Thuan y la ciudad de Kaluga; Ha Tinh y Tula y Nam Dinh y Krasnodar.Al responder preguntas sobre orientaciones para los lazos parlamentarios, Kim Ngan abogó por seguir mantenimiento el intercambio de delegaciones de alto nivel, agilizar la consulta mutua y el respaldo en los foros multilaterales e impulsar el debate sobre los asuntos de interés común.Informó que durante su estancia aquí, analizará con los dirigentes rusos sobre medidas destinadas a intensificar el intercambio de informaciones y experiencias entre los órganos legislativos; garantizar el cumplimiento eficiente de los acuerdos sellados y los proyectos de cooperación clave; incrementar la coordinación en los foros parlamentarios multilaterales.Por otro lado, las dos partes debatirán también el mantenimiento de la organización de reuniones anuales del Comité de cooperación interparlamentaria entre la AN y la Duma Estatal de Rusia. Reveló que la primera sesión de ese comité se centrará en el fomento de los lazos entre los órganos legislativos para impulsar la asociación estratégica integral./.