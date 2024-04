Seúl (VNA)- El viceministro de Relaciones Exteriores Do Hung Viet , jefe de la delegación de altos funcionarios de la ASEAN (SOM) de Vietnam, y su homólogo surcoreano Chung Byung-won copresidieron hoy en Seúl el XXVIII Diálogo ASEAN-Corea del Sur Al intervenir en la inauguración del evento, Byung-won afirmó que este año es importante para implementar de manera integral ocho tareas clave en la Iniciativa de Solidaridad de Corea del Sur- ASEAN (KASI) del Gobierno del país peninsular, anunciada en abril de 2023.Aseveró que Corea del Sur seguirá fortaleciendo la asociación práctica y mutuamente beneficiosa para abordar los desafíos regionales, incluidas cuestiones de seguridad tradicionales y no convencionales como la cooperación estratégica, la transformación tecnológica y digital, la respuesta al cambio climático y el desarrollo para el futuro, así como contribuirá al establecimiento de tres grandes comunidades que la ASEAN pretende alcanzar para 2025.La parte surcoreana apreció la ASEAN como un foco de la estrategia regional, apoya el papel central de la agrupación y prometió coordinarse para la implementación efectiva de la KASI.Mientras, los países de el Sudeste Asiático aplaudieron la propuesta de Seúl de establecer una asociación estratégica integral entre ambas partes y precisaron que están coordinando activamente con Corea del Sul para lograr ese objetivo con motivo del 35º aniversario de las relaciones bilaterales en 2024.Al apreciar los progresos alcanzados, ambos lados acordaron continuar colaborando para implementar de manera efectiva el Plan de Acción ASEAN-Corea del Sur para el período 2021-2025.Los países enfatizaron en dedicar atención y priorizar recursos para promover el comercio, inversión, acceso a los mercados, establidad de las cadenas de suministro, desarrollo empresarial y cooperación en cultura, educación y salud, además de ampliar nuevas áreas de colaboración con gran potencial como innovación, transformación digital, transición energética, lucha contra el cambio climático y desarrollo verde y sostenible.La ASEAN concordó trabajar con Corea del Sur en la respuesta a los desafíos de seguridad no convencionales y la cooperación marítima, y aplaudió el compromiso continuo del estado peninsular de apoyar la reducción de la brecha de desarrollo, particularmente en su marco de asociación con la región del Mekong.Al discutir sobre el aumento de las tensiones, la violencia y los conflictos en muchas regiones del mundo, las dos partes subrayaron la necesidad de reforzar la coordinación, especialmente a través de mecanismos presididos por la ASEAN, en un esfuerzo por garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, crear condiciones favorables para el desarrollo, promover el cumplimiento del derecho internacional y resolver disputas por medios pacíficos sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y principios básicos del derecho internacional, incluida la Convención de la mayor institución multilateral sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.Hung Viet exhortó a Corea del Sur a continuar respaldando la postura común de la ASEAN sobre el Mar del Este, así como los esfuerzos para implementar plena y efectivamente la Declaración de la Conducta de las Partes en esa zona (DOC) y elaborar un Código de Conducta al respecto que sea efectivo, sustancial y conforme con el derecho internacional, particularmente la UNCLOS de 1982.Hablando en nombre de la ASEAN sobre los temas de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, el subtitular de la Cancillería vietnamita acentuó que esos importantes contenidos de cooperación se han vuelto cada vez más urgentes para cada país y cada ciudadano, como proyección hacia un futuro autosuficiente y sostenible.Valoró la cooperación y el apoyo de Corea del Sur a la ASEAN, especialmente su compromiso de destinar 30 millones de dólares para el Marco bilateral de Innovación Digital (KADIF); y propuso direcciones y soluciones para promover los lazos en el futuro, como priorizar recursos para desarrollar infraestructura digital, aplicar plataformas digitales, capacitar recursos humanos digitales, reducir la brecha digital, impulsar la economía digital, fortalecer los nexos en campos emergentes como industria de semiconductores, inteligencia artificial (IA) y datos digitales, en consonancia con la garantía de la seguridad de la red y la información, la gobernanza de la IA.Vietnam transferirá el cargo de coordinación de las relaciones ASEAN-Corea del Sur a Tailandia en la próxima Conferencia Post Ministerial entre ambas partes, prevista para julio de este año./.