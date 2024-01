Captura de pantalla de la entrevista publicada el 20 de enero en el periódico rumano Cotidianul.





Al conceder una entrevista a la prensa rumana, en vísperas de su



La economía de mercado con orientación socialista en Vietnam es un modelo moderno y de integración internacional, que funciona plena y sincrónicamente de acuerdo con las leyes de la economía de mercado, bajo la dirección del Gobierno y el liderazgo del Partido, en aras del objetivo de un pueblo rico y un país fuerte, democrático, justo y civilizado, aseveró. Hanoi (VNA)- Vietnam desea profundizar aún más la cooperación y la confianza política con Rumania, a través la intensificación de intercambios de delegaciones en todos los niveles y canales, patentizó el primer ministro Pham Minh Chinh Al conceder una entrevista a la prensa rumana, en vísperas de su visita oficial al país europeo, el dirigente compartió acerca de las experiencias de desarrollo de Vietnam, las decisiones más importantes adoptadas en el XIII Congreso Nacional de Partido Comunista de Vietnam (PCV) y las perspectivas de cooperación entre ambas naciones.El premier atribuyó los importantes logros en el desarrollo de la economía de mercado con orientación socialista de Vietnam en los últimos tiempos a su aplicación creativa del marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, así como a la promoción del patriotismo, tradiciones culturales y la historia de miles de años de construcción y defensa de la Patria.La economía de mercado con orientación socialista en Vietnam es un modelo moderno y de integración internacional, que funciona plena y sincrónicamente de acuerdo con las leyes de la economía de mercado, bajo la dirección del Gobierno y el liderazgo del Partido, en aras del objetivo de un pueblo rico y un país fuerte, democrático, justo y civilizado, aseveró.

Detalló que la captación de inversiones extranjeras de Vietnam en 2023, que alcanzó los 36,6 mil millones de dólares, un aumento anual de más del 32% a pesar de la compleja evolución de la situación mundial, es una clara demostración del atractivo del país indochino para las empresas e inversores foráneos.



Según el jefe de Gobierno el XIII Congreso Nacional del PCV definió claramente el objetivo de que, para 2025, Vietnam se convierta en un país en vía de desarrollo con una industria moderna, que supere el nivel de ingreso mediano bajo; en 2030, se transforme en una nación en vía de desarrollo con una industria moderna e ingreso mediano alto; y en 2045, una desarrollada con alto ingreso.



Para lograr los objetivos estratégicos mencionados anteriormente, Vietnam se centra en la construcción de los elementos fundamentales para un desarrollo rápido y sostenible, es decir, una democracia socialista, un Estado de derecho socialista y una economía de mercado con orientación socialista, acentuó.



Se enfranca en impulsar la implementación de tres avances estratégicos en materia de mejora institucional, desarrollo de recursos humanos y construcción de un sistema de infraestructura sincrónico y moderno; además de instaurar una economía independiente y autosuficiente, asociada a una integración internacional proactiva, profunda, sustancial y efectiva, continuó.



De un país que sufrió el asedio y el embargo, ahora Vietnam tiene relaciones con 193 países de todo el mundo y es miembro de más de 70 organizaciones y foros internacionales, incluidas las más importantes instituciones multilaterales regionales y globales.



La consecución de los dichos logros se debe, en primer lugar, a la correcta política exterior de Vietnam, basada en la situación práctica, la herencia y la promoción del marxismo-leninismo, la ideología diplomática del Presidente Ho Chi Minh y la escuela diplomática del "bambú vietnamita", con raíces sólidas, tronco fuerte y ramas flexibles, argumentó.

La flexibilidad en la materialización de la mencionada política exterior y la política de defensa "cuatro no" (no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales) ha contribuido a que Vietnam adquiera la posición y reputación internacional que tiene hoy, señaló.





Minh Chinh manifestó la convicción de que su visita a Rumania contribuya a promover y profundizar de forma más sustantiva y eficaz la cooperación amistosa bilateral, en beneficio de cada nación, y por la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./. Ante el pronóstico de que la situación regional y mundial continuará evolucionando de manera rápida, compleja e impredecible, con desafíos sin precedentes, Vietnam desea unir esfuerzos con otros países, pueblos y la comunidad internacional para continuar contribuyendo proactiva, activa y efectivamente a preservar un entorno pacífico, estable y favorable para el desarrollo rápido y sostenible, crear y promover nuevas fuerzas impulsoras para el crecimiento y responder a los desafíos globales comunes, como el cambio climático, desastres naturales y epidemias, apuntó.Al referirse a las relaciones Vietnam – Rumania, el dirigente aplaudió la buena marcha de la amistad tradicional y la cooperación tradicional entre ambos países durante casi 75 años, y confió que los nexos bilaterales continuarán expandiéndose y desarrollándose positivamente.Rumania es uno de los primeros países en reconocer a Vietnam y brindarle un valioso apoyo en la pasada lucha por la independencia y la reunificación nacionales, así como en la actual causa de construcción y desarrollo del país, recordó.Especificó que Rumania ha ayudado a la formación de unos cuatro mil funcionarios y expertos, que constituyen un recurso humano muy valioso para la construcción y el desarrollo de Vietnam.Además, Rumania respaldó activamente el proceso de negociación, ratificación e implementación del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), y devino uno de los dos primeros países de la agrupación en ratificar el Tratado de Protección de Inversión Vietnam – Unión Europea (EVIPA), comentó.Las relaciones entre Vietnam y Rumania también crecen con fuerza en muchos ámbitos. El valor del comercio bilateral casi se duplicó de 261 millones de dólares en 2019 a 425 millones de dólares en 2022. Los dos países acaban de firmar un programa de colaboración en educación para el período 2023 – 2026, e impulsan la cooperación descentralizada e intercambio pueblo a pueblo. Cada vez más turistas rumanos visitan Vietnam, precisó.Con grandes oportunidades, potencial y espacio para la cooperación, basados en las relaciones tradicionales existentes, Vietnam desea mejorar la alianza con Rumania en foros multilaterales y regionales, y conjuntamente, continuar creando avances en el comercio y la inversión para que se conviertan en un pilar de los vínculos bilaterales; promover los lazos en sectores potenciales, como educación, cultura, asuntos sociales y laborales, economía digital, economía verde y economía circular, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, así como industrias y campos emergentes.Se espera que el Gobierno rumano continúe protegiendo los derechos legítimos de los trabajadores vietnamitas en el país europeo, creando condiciones favorables para que se integren, estabilicen sus vidas, realicen negocios a largo plazo y se conviertan en un puente de conexión entre ambos países, enfatizó.Minh Chinh manifestó la convicción de que su visita a Rumania contribuya a promover y profundizar de forma más sustantiva y eficaz la cooperación amistosa bilateral, en beneficio de cada nación, y por la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.

