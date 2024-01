El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Los dos dirigentes copresidieron la conferencia de prensa conjunta para informar los resultados de sus conversaciones y los contenidos principales de cooperación futura.

Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, presidió hoy la ceremonia de bienvenida a su homólogo indonesio, Joko Widodo, quien realiza una visita de Estado al país, del 11 al 13 de este mes.Los dos mandatarios pasaron revista a la guardia de honor, saludaron a sus respectivas delegaciones y, posteriormente, sostuvieron conversaciones de alto nivel.Van Thuong saludó la visita de Estado del presidente Joko Widodo, destacando que Vietnam siempre considera importante y espera fortalecer aún más las relaciones tradicionales y la asociación estratégica con Indonesia sobre la base de los valores y beneficios similares, la confianza y el entendimiento mutuo, así como los compromisos comunes del derecho internacional.Por su parte, Joko Widodo también ratificó la voluntad de profundizar las relaciones de amistad tradicional y cooperación con Vietnam – el único socio estratégico de Indonesia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Los dos líderes expresaron satisfacción por el desarrollo fuerte y dinámico de la asociación estratégica bilateral, lo cual se refleja a través del mantenimiento de las visitas y contactos regulares entre altos dirigentes de los dos países, así como los resultados positivos de la cooperación en los campos de seguridad, defensa, educación y formación, cultura y turismo, conexión local e intercambio pueblo a pueblo.En la ASEAN, Indonesia es el tercer socio comercial de Vietnam, mientras, el país indochino deviene el cuarto socio comercial de Indonesia. Pese a la COVID-19, el comercio bilateral sigue aumentado, de nueve mil millones en 2019 a casi 14 mil millones de dólares en 2023.En el futuro, las dos partes acordaron fortalecer aún más la confianza política mediante el intercambio de delegaciones y contactos de todos los niveles; coordinar la implementación efectiva de los mecanismos de cooperación bilateral; y construir pronto el Programa de Acción en el periodo 2024-2028.Basando en los logros de colaboración durante las últimas siete décadas, ratificaron la necesidad de elevar los nexos entre los dos países a un nivel superior.Abogaron por promover los nexos en otros campos importantes como defensa y seguridad y cooperación marítima; incrementar el intercambio de experiencias en la lucha contra la delincuencia transnacional; y no permitir que cualquier individuo y organización utilice territorio de uno para luchar contra el otro.Los dos dirigentes expresaron su apoyo a fortalecer la cooperación en las áreas de agricultura y acuicultura, información y comunicaciones, educación y formación, cultura, deportes, turismo, conexión entre localidades, empresas, así como abrir más vuelos directos.Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de expandir cooperación en campos nuevos y potenciales, como finanzas inteligentes, transición energética, transformación digital, innovación creativa, desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos y baterías eléctricas.Acordaron elevar pronto el comercio bilateral a 15 mil millones de dólares o más mediante la reducción de las barreras comerciales y la facilitación de las actividades de importación y exportación de sus respectivos productos importantes, incluido el arroz.Van Thuong pidió que Indonesia facilite la entrada de productos agrícolas y de Halal con origen vietnamita, y que las dos partes continúen cooperando en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).Mientras Widodo esperó que las empresas vietnam itas amplíen sus inversiones en Indonesia.Sobre los asuntos regionales e internacionales de interés común, las dos partes acordaron aumentar la consulta y la coordinación estrecha y apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales, y trabajar juntos para promover la solidaridad y el papel central de la ASEAN.Al reafirmar la importancia de la paz, estabilidad, seguridad y libertad de navegación marítima y aérea en el Mar del Este, dijeron que los dos países coordinarán para mantener la solidaridad y la postura común de la ASEAN en este tema.Se comprometieron a cumplir cabal y efectivamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes concernientes en el Mar del Este (DOC) y promover las negociaciones para alcanzar un Código de conducta (COC) sustantivo, efectivo y conforme al derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.Al término de las conversaciones, los dos dirigentes testimoniaron la firma de dos memorandos de entendimiento sobre la cooperación en la tecnología de información y comunicaciones y en la pesca.Luego, copresidieron la conferencia de prensa conjunta para informar los resultados de sus conversaciones y los contenidos principales de cooperación futura. /.