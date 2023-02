La isla de Phu Quoc (Fotografía: baoquocte.vn)

Hanoi (VNA)- La revista especializada en turismo Lonely Planet anunció los diez mejores destinos de luna de miel asequibles en 2023 e incluye a Vietnam, destaca el periódico Nhan Dan.

La revista australiana señaló que los visitantes al país indochino pueden cenar como la realeza con precios muy asequibles porque este es un paraíso culinario. Los comensales no pueden ignorar los platos típicos vietnamitas como el pho (sopa de fideos), el bun cha (fideos de arroz con carne a la brasa) o el banh mi (sándwich vietnamita).



Además, las parejas pueden disfrutar de maravillosas experiencias en un crucero en la bahía de Ha Long, tener recuerdos memorables cuando caminan por la ciudad antigua de Hoi An, participar en clases de cocina o detenerse en la hermosa isla de Phu Quoc.



Lonely Planet también aconsejó a los turistas no viajar Vietnam en julio o agosto para evitar la temporada alta de turismo y aprovechar mejor las ofertas de hoteles, restaurantes y aerolíneas./.