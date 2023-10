La fuerza de guardia fronteriza de la provincia de Nghe An promueve la lucha contra la pesca IUU entre los pescadores (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam ha implementado de manera seria las normativas legales, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), según informó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).En cuanto al marco legal, la cartera ha coordinado estrechamente con los comités de la Asamblea Nacional (AN) y agencias gubernamentales para integrar las regulaciones de la CE en las leyes nacionales.En particular, el Gobierno propuso al legislativo aprobar la Ley de Pesca en noviembre de 2017 y emitió dos decretos. Mientras tanto, el ministerio emitió ocho circulares orientativas. Como resultado, el marco legal se completó básicamente en 2019, cumpliendo con los requisitos de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).Vietnam continúa revisando, modificando y complementando el marco de acuerdo con la realidad y las regulaciones internacionales, como recomendó la CE en su tercera inspección.El MADR ha establecido programas, proyectos y planes sobre el desarrollo sostenible del sector pesquero y la lucha contra la pesca IUU, y ha propuesto al Primer Ministro para su aprobación.El primer ministro también ha ordenado a las localidades que revisen sus flotas pesqueras y actuali ce n los datos e información en la Base de Datos Nacional de Pesca (VNFishbase), según el ministerio. Hasta la fecha, 26 de las 28 ciudades y provincias costeras han completado la revisión de sus buques pesqueros.Hasta el 97,65% de los barcos pesqueros de al menos 15 metros de eslora a nivel nacional han sido equipados con el sistema de seguimiento de barcos (VMS). El resto está bajo supervisión.La lucha contra la pesca IUU ha contado con la participación de guardias fronterizos y fuerzas policiales en el mar, entre otros, dijo el ministerio.La trazabilidad de los productos del mar se ha realizado de conformidad con la Ley de Pesca y el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA).En relación con la aplicación de la ley y los castigos administrativos por parte de las localidades y las fuerzas competentes, desde principios de este año las autoridades han impuesto multas en dos mil 111 casos por un total de 1,8 millones de dólares.En términos de cooperación internacional, Vietnam firmó el Comunicado Conjunto sobre Cooperación Internacional Voluntaria para Combatir la Pesca IUU con Indonesia, un memorando de entendimiento sobre el uso de una línea directa para abordar la pesca IUU con Brunei, junto con otros documentos con Australia y Estados Unidos.Vietnam está negociando la firma de líneas directas similares con Tailandia, Camboya, Malasia e Indonesia, mientras opera efectivamente con Filipinas y materializa acuerdos de cooperación en este campo con Tailandia, Camboya y Filipinas./.